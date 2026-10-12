Grindeanu, replică pentru Bolojan. „Alegeți să fiți spectator”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut luni seară liderului PNL, Ilie Bolojan, din nou, să participe la construcția noului Guvern, ceea ce îi va da și șansa „să corecteze problemele” pe care le-a creat în funcția de premier.

Apelul acestuia a venit după ce liderul liberalilor a reiterat că PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție cu PSD.

„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor! Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute! Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor! Asta vă cerem, să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat”, a scris Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

„Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul!”, a mai scris liderul social-democrat.

Grindeanu a reiterat că PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern, „pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății”.

„Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor! Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei”, a conchis președintele PSD.

Bolojan exclude o nouă guvernare alături de PSD

După reuniunea de dimineață a social-democraților, liderul PSD a lansat un apel către PNL și UDMR.

„Am spus că vrem să fim parte activă, asumată, a unui guvern. Asta înseamnă responsabilitate. Același apel îl facem la PNL și UDMR, de a fi parte, să trecem această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă”, a declarat Grindeanu.

Ulterior, Bolojan a reacționat și a spus că i-a prezentat candidatului la funcția de prim-ministru condițiile „de bun simț” ale PNL pentru a-l sprijini la votul de învestitură, dar a reiterat că PNL nu va mai guverna alături de PSD.

„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize? PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare”, a spus liderul PNL.