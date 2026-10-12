Ședință decisivă la PSD: Mesajul transmis în interior de Grindeanu. Manda spune ce șanse are guvernul Niculescu

Conducerea PSD s-a reunit în această dimineață pentru a decide modul în care social-democrații vor susține Guvernul Luca Niculescu.

Premierul desemnat s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderii PSD. La finalul discuțiilor Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații nu sunt de acord cu un guvern tehnocrat. Pesediștii vor să intre în Guvernul Niculescu, alături de alte partide din fosta Coaliție.

Sorin Grindeanu a făcut apel la PNL și UDMR să susțină acest demers. Ilie Boilojan a anunțat că nu exclude ca liberalii să voteze un guvern din care face parte PSD, dar nu vor face parte din echipă.