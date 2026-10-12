Ședință decisivă la PSD: Mesajul transmis în interior de Grindeanu. Manda spune ce șanse are guvernul Niculescu
Conducerea PSD s-a reunit în această dimineață pentru a decide modul în care social-democrații vor susține Guvernul Luca Niculescu.
Premierul desemnat s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderii PSD. La finalul discuțiilor Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații nu sunt de acord cu un guvern tehnocrat. Pesediștii vor să intre în Guvernul Niculescu, alături de alte partide din fosta Coaliție.
Sorin Grindeanu a făcut apel la PNL și UDMR să susțină acest demers. Ilie Boilojan a anunțat că nu exclude ca liberalii să voteze un guvern din care face parte PSD, dar nu vor face parte din echipă.
„Cert e că situația nu e deloc roză”
„Nu as ști să vă spun ce situație este mai complicată acum, cea politică sau cea economică?”, a spus în timpul ședinței Marian Neacșu, potrivit surselor din PSD. El a precizat că nu stie care este „situația reală a finanțelor publice”, însă a comentat că „cert e că situația nu e deloc roză”.
Manda ia în calcul anticipatele
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, le-a spus colegilor, că există „șanse 50-50” ca acest Guvern să fie învestit, și a cerut partidului să se pregătească serios inclusiv pentru alegeri anticipate, au declarat surse din partid participante la discuții.
Grindeanu spune ce condiții are PSD
În ședința PSD, Sorin Grindeanu a susținut că pentru participarea PSD în Guvern este nevoie de îndeplinirea a două condiții: programul de guvernare, care trebuie să reflecte măsurile economice și sociale social-democrate , și o majoritate transparentă care să fie implicată activ în actul de guvernare, și nu doar una de conjunctură care doar să dea un vot pentru învestirea Guvernului.
Aceste condiții le aenunțare liderul PSD și după întâlnirea de săptămâna trecută cu premierul desemnat.
Ședința PSD continuă, Niculescu negociază cu USR
Premierul desemnat a mers la sediul USR pentru a discuta cu liderii Uniunii despre susținerea Guvernului. În acest timp, ședința social-democraților este în desfășurare.
Luca Niculescu vrea guvern politic
„Preferința mea, nu o ascund, este de a avea mai curând un guvern politic pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern”, a declarat în cursul dimineții premierul desemnat Luca Niculescu.
Întrebat cum poate fi depășit dezacordul dintre partidele care au format vechea coaliție, Niculescu a spus că a propus „să ne gândim la un acord de susținere pe șase luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România“.
Ședința PSD a început
Liderii social-democrați discută dacă vor face parte din guvern și în ce condiții.