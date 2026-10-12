Răspunsul lui Bolojan, după ce Grindeanu a făcut apel la PNL să intre împreună la guvernare

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut apel la liberali și la UDMR să formeze împreună un nou Guvern.

Liderul liberalilor a spus că i-a prezentat candidatului la funcția de prim-ministru condițiile „de bun simț” ale PNL pentru a-l sprijini la votul de învestitură.

„În situația unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să își asume susținerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor”, a scris Ilie Bolojan, luni seară, pe Facebook.

El susține că „PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat”.

„Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii «fraier» sau să cazi într-o capcană”, a adăugat premierul interimar.

„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD”

Ilie Bolojan a reiterat că PNL nu va mai guverna alături de PSD, în ciuda apelurilor venite dinspre social-democrați.

„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize? PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare”, a mai declarat liderul PNL.

Ce declarase Sorin Grindeanu

Într-o ședință a conducerii PSD, desfășurată luni, Sorin Grindeanu a primit „un mandat larg” de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu în încercarea de formare a Guvernului.

După reuniunea social-democraților, liderul PSD a lansat un nou apel către PNL și UDMR.

„Am spus că vrem să fim parte activă, asumată, a unui guvern. Asta înseamnă responsabilitate. Același apel îl facem la PNL și UDMR, de a fi parte, să trecem această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă”, a declarat Grindeanu.

Luca Niculescu a încheiat luni prima rundă de negocieri cu partidele și grupurile parlamentare privind susținerea guvernului. Premierul desemnat le-a cerut „o perioadă de grație” și a vorbit despre variantele de cabinet pe care le are pe masă, au declarat pentru HotNews surse apropiate negocierilor.