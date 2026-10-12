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Actualitate

Răspunsul lui Bolojan, după ce Grindeanu a făcut apel la PNL să intre împreună la guvernare

Vladimir Ionescu
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut apel la liberali și la UDMR să formeze împreună un nou Guvern.

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