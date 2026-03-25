Grindeanu spune că îi va informa pe oficialii europeni despre consultarea din PSD privind ieșirea de la guvernare. „Viața românilor e din ce în ce mai proastă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că în cadrul vizitei la Bruxelles, unde joi se va întâlni inclusiv cu președinta Parlamentului European și cu șeful Consiliului European, îi va informa pe interlocutori și „despre situația politică din România”, dar și despre consultarea din interiorul partidului cu privire

Consultarea din PSD, a spus Sorin Grindeanu, miercuri seară, într-o intervenție la România TV, va „începe cu o autoevaluare”.

„Din punctul nostru de vedere, colegii vor decide în 20 aprilie, dar pot să vă spun părerea mea. Părerea mea este că e nevoie de o guvernare mai bună, mai articulată. Eu cred că în acest moment efectele unor măsuri luate prost în toamna anului trecut se văd acum”, a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă „prezența lui Bolojan” sau „prezența USR” sunt cele care „strică funcționalitatea guvernului”, el a răspuns: „Aici nu e vorba de chestiuni personale. Aici nu e vorba de a pune ștampile pe alte formațiuni politice. Aici, din perspectiva mea, este vorba despre viața românilor, care e din ce în ce mai proastă. Este clar că undeva s-a greșit. E clar că trebuie să facem lucrurile mai bine”.

„Noi vom avea în toată această perioadă întâlniri în județe, pe regiuni, cu membrii și cu aleșii locali, ca să îi informăm despre situația la zi, să discutăm despre posibilele viitoare scenarii, urmare a acestui referendum intern. E o consultare cât se poate de normală, e internă, este despre noi, despre ce am făcut până acum”, a adăugat Grindeanu.

El a spus că i-a „rugat pe miniștrii PSD din Guvern, în măsura programului și a disponibilității, bineînțeles, să încerce să participe la toate aceste întâlniri, să vină să spună ce au făcut, ce ar fi putut face mai bine, ce n-au făcut”.

„Nu vom susține un guvern minoritar”

Liderul PSD a exclus o eventuală alianță cu AUR, dar și o posibilă susținere a unui guvern minoritar, în cazul în care social-democrații vor decide să treacă în opoziție.

„Aici sunt tranșant (…). PSD nu face alianță și nu face majoritate cu AUR, este exclus. Lucrul ăsta s-a văzut și săptămâna trecută, în Parlament. Dacă am fi vrut să facem acest lucru, credeți-mă că ne era foarte simplu să îl facem și ar fi trecut foarte rapid anumite amendamente (…). Nu vom susține un guvern minoritar.

El a spus că PSD este pregătit să treacă în opoziție dacă aceasta va fi opțiunea majoritară în cadrul consultării interne.

„Există majoritate și fără PSD. Am văzut bezelele pe care le-a trimis și primul ministru, și anumiți lideri marcanți, anumiți, unii, nu, alții, da, de la PNL către AUR. E treaba lor, noi nu decidem pentru PNL, noi nu decidem pentru USR, decidem pentru noi și pentru drumul pe care îl apucă PSD”, a mai declarat Sorin Grindeanu.