Gripa aviară se răspândește în Europa într-un ritm nemaivăzut în ultimul deceniu / Ce măsuri au început să ia unele țări

Gripa aviară se răspândește rapid în Europa unde au raportat focare timpurii cel mai mare număr de țări din ultimul deceniu, lucru ce provoacă îngrijorări cu privire la repetarea crizelor din trecut care au dus la sacrificarea a zeci de milioane de păsări și la creșterea prețurilor la carne, transmite Reuters.

Răspândirea gripei aviare înalt patogene, denumită în mod obișnuit gripă aviară, este o preocupare pentru guverne și industria avicolă din cauza dezastrului pe care o poate provoca efectivelor de păsări, a posibilității restricțiilor comerciale și a riscului unei noi pandemii.

Deja s-au raportat 56 de focare în Europa

Boala, răspândită în principal de păsările sălbatice migratoare, a provocat 56 de focare în 10 țări ale UE și în Marea Britanie, din august până la jumătatea lunii octombrie, în special în Polonia – cel mai mare producător de păsări de curte din UE –, Spania și Germania, a declarat ESA, organismul francez de supraveghere a sănătății animalelor.

Este pentru prima dată în ultimii zece ani când boala s-a răspândit în 10 țări atât de devreme în sezon, deși numărul total de focare rămâne mai mic decât în 2022, când blocul comunitar a înregistrat cea mai gravă criză de gripă aviară din istorie.

Anul trecut, în aceeași perioadă, au fost înregistrate 31 de focare în nouă țări.

„Toate aceste cazuri din Europa arată că virusul este departe de a fi dispărut”, a declarat Yann Nedelec, directorul grupului francez din industria avicolă Anvol.

Belgia a dispus ținerea păsărilor la interior, Franța a început vaccinarea rațelor

De la ultimul raport al ESA, Belgia și Slovacia au raportat săptămâna aceasta primele cazuri de gripă aviară din acest sezon, a declarat miercuri Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, ceea ce a determinat Belgia să dispună ca toate păsările să fie ținute în interior.

Alte două focare au apărut și în Franța, un alt producător important de păsări de curte, a declarat marți ministerul agriculturii, care a dispus izolarea păsărilor, invocând creșterea numărului de focare în Spania și Germania. Anul trecut, ordinul a fost emis în noiembrie, iar în decembrie anul anterior.

Riscul de gripă aviară pentru oameni rămâne scăzut, majoritatea persoanelor infectate fiind în contact strâns cu animale infectate, dar virusul trebuie monitorizat, deoarece se răspândește din ce în ce mai mult la mamifere, a declarat Organizația Mondială a Sănătății.

Franța a început a treia campanie anuală de vaccinare împotriva gripei aviare pentru rațele de fermă, devenind primul exportator important de păsări de curte care face acest lucru la nivel național. Franța a atribuit acestei politici meritele de a fi stopat răspândirea bolii.

Gripa aviară a lovit și Statele Unite și Asia. Peste 180 de milioane de păsări au fost sacrificate în Statele Unite, ceea ce a afectat prețurile ouălor și a infectat vacile de lapte și oamenii.

Brazilia, cel mai mare exportator de păsări din lume, s-a confruntat cu o epidemie, dar acum nu mai are cazuri de gripă aviară. Japonia a raportat primul caz al sezonului în această săptămână.