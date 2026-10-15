Grup de drone depistat în Marea Neagră, una a intrat în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă ridicate de la sol, RO-Alert la ora 04.57

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat noaptea trecută „un grup de ținte aeriene” în apropierea Insulei Șerpilor. Una dintre ele a pătruns în spațiul aerian național, în zona Sulina, apoi a dispărut de pe radar, anunță MApN.

Potrivit MApN, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„La ora 01.34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, dupa care a disparut de pe radar. Ulterior, ca urmare a semnalării altor ținte aeriene la aproximativ 77 km est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Fetești, au fost ridicate de la sol”, a anunțat MApN.

Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 04.57 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național”, a precizat MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 05.46.