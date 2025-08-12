Grupul de presă ZYX anunță încheierea activității proiectului Panorama

Panorama.ro, site de jurnalism explicativ parte din grupul ZYX Publishing Group, își încetează activitatea începând cu data de 1 septembrie 2025, anunță Paginademedia.ro, care citează un comunicat al grupului de presă ZYX, din care face parte și HotNews.

Lansat în iulie 2021, Panorama.ro își încetează activitatea după patru ani.

„Nu este o surpriză că, în actualul context economic, media îşi pierde din venituri şi îşi creşte cheltuielile. Panorama a fost un site realizat de jurnalişti integri şi competenţi, cărora le mulţumim pentru muncă, iar compania ZYX a făcut la rândul ei eforturi sistematice importante, însă am ajuns într-un punct în care continuarea activităţii nu mai este fezabilă”, a declarat Răzvan Ionescu, CEO ZYX Publishing Group.

Acesta a punctat că „vom încerca să folosim în grup în continuare toate experienţele bune din proiectul Panorama”.

„Mă gândesc, în primul rând, la conceptele inovatoare pentru presa din România pe zona Data Visualisation: data jurnalism şi interactive stories”, a mai spus el.

Panorama.ro face parte din grupul media ZYX Publishing, care mai are în portofoliu publicaţiile HotNews.ro, Golazo.ro, B365.ro, TotuldespreMame.ro, StartupCafe.ro, LoveDeco.ro şi SmartLiving.ro.