Grupul EVERGENT Investments a înregistrat un nou record în primele nouă luni ale anului curent. La 30 septembrie 2026, Grupul a raportat un rezultat net de 463,55 milioane de lei, compus din 226,70 milioane lei profit net și 236,85 milioane lei câștig net aferent vânzării activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, reflectat în rezultatul reportat. Comparativ cu primele nouă luni ale anului 2025, rezultatul net a crescut cu 74%.

La 30 septembrie 2026, valoarea activelor Grupului a depășit pragul de 5 miliarde de lei, în creștere cu 27,5% față de 30 septembrie 2025. Acțiunea EVER a încheiat ședința de tranzacționare din 30 septembrie 2026 la un preț de 3,42 lei/acțiune, înregistrând o apreciere de 71% față de 30 septembrie 2025. Creșterea este superioară celei a indicelui sectorial BET-FI, care a avansat cu 44,68% în aceeași perioadă.

„Performanța EVERGENT Investments din primele nouă luni ale anului demonstrează că rezultatele solide se construiesc prin consecvență, discernământ investițional și capacitatea de a privi dincolo de fluctuațiile conjuncturale ale pieței. Într-o perioadă în care incertitudinea economică influențează deciziile de investiții, considerăm esențială menținerea unei direcții clare și a unei abordări responsabile în administrarea capitalului. Evoluția companiei confirmă relevanța acestei perspective și fundamentele pe care vom continua să ne dezvoltăm.” Claudiu Doroș Președinte al Consiliului de administrație EVERGENT Investments

„Evoluția rezultatelor grupului EVERGENT Investments reflectă modul în care am reușit să transformăm potențialul portofoliului în performanță financiară. Rezultatul net record obținut în primele nouă luni ale anului 2026, împreună cu dinamica activelor, reconfirmă capacitatea Grupului de a converti oportunitățile investiționale în rezultate concrete și de a-și consolida poziția în piață. Ne menținem angajamentul față de consolidarea perspectivelor de creștere ale Grupului, cu beneficii durabile pentru acționari.” Cătălin Iancu, CEO al EVERGENT Investments

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments (BVB: EVER), cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity în real estate, agribusiness și tehnologie.

Articol susținut de EVERGENT