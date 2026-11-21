GTA VI, cel mai recent și mult așteptat episod al superproducției „Grand Theft Auto”, a generat vânzări de 3,79 miliarde de dolari în ziua lansării, un record, transmite France Presse.

Această cifră reprezintă aproape de cinci ori cei aproximativ 800 de milioane de dolari pe care predecesorul său, „Grand Theft Auto V”, i-a generat în primele 24 de ore în 2013, o performanță considerată până acum un record istoric.

Până în prezent, „GTA V” s-a vândut în 235 de milioane de exemplare, potrivit Rockstar Games, și a generat aproximativ 10,8 miliarde de dolari din vânzări de la lansare, conform firmei de analiză MoffettNathanson.

Potrivit Rockstar, filială a companiei americane Take-Two Interactive, precomenzile pentru GTA VI au atins 32,5 milioane de exemplare, vândute la prețuri cuprinse între 80 și 100 de euro, în funcție de versiune.

Încasările din prima zi ale jocului GTA VI depășesc toate încasările de box-office ale filmului „Avengers: Endgame”, care a devenit luna trecută cel mai profitabil film din toate timpurile, cu aproximativ 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial.

Printre alte repere culturale, turneul cântăreței americane Taylor Swift din 2023 și 2024, „Eras Tour” a generat încasări de 2,1 miliarde de dolari, un record pentru un spectacol muzical.

Și costul GTA VI a fost unul fără precedent

„Suntem extrem de emoționați de primirea pe care ne-au rezervat-o jucătorii din întreaga lume”, a declarat Sam Houser, fondatorul și președintele studioului.

Jocul, aflat în dezvoltare de peste opt ani, a fost lansat joi la miezul nopții, după mai multe amânări și mai multe scurgeri de informații. Costul său de dezvoltare este estimat între 1 și 1,5 miliarde de dolari, o sumă fără precedent.

Costul mediu de realizare a unei producții de anvergură în domeniul jocurilor video a crescut de la 47 de milioane de dolari în 2000 la 440 de milioane în prezent, a subliniat Joost van Dreunen, profesor la Stern School of Business din cadrul Universității NYU

Fostul director al Take-Two Interactive, Ben Feder, a estimat, într-un articol de opinie publicat pe site-ul revistei Fortune, că GTA VI este „ultimul (joc video) de acest gen”, înaintea unei revoluții provocate de inteligența artificială (IA), potrivit acestuia.

În așteptarea versiunii pentru PC

Jocul are o medie de 99 din 100 pe baza celor aproximativ o sută de recenzii din presa de specialitate înregistrate pe site-ul Metacritic, un lucru fără precedent.

Publicația americană Forbes a salutat „cel mai impresionant univers al jocurilor video” creat vreodată, în timp ce site-ul The Verge afirmă că acesta „reușește imposibilul: să se ridice la înălțimea entuziasmului pe care îl stârnește”.

Analiștii băncii Wells Fargo estimează că vor fi vândute 65 de milioane de exemplare ale jocului GTA VI până la sfârșitul anului fiscal al Take-Two Interactive, la sfârșitul lunii martie.

Aceștia iau în calcul lansarea jocului pe PC, anunțată pentru primul trimestru de mai multe publicații de specialitate. GTA VI este disponibil, deocamdată, doar pe consolele PlayStation și Xbox.

Jocul nu e disponibil în țări precum China sau Rusia

Saga GTA și-a făcut un loc în cultura pop ca simbol al subversiunii, neezitând să ironizeze defectele societății americane.

GTA VI are în centrul acțiunii un cuplu, Jason și Lucia, care încearcă să supraviețuiască și să-și croiască drumul în „Vice City”, un oraș imaginar puternic inspirat de Miami.

Jocul permite o gamă largă de acțiuni care ar constitui o încălcare a legii în lumea reală, de la furt la crimă, trecând prin vânzarea de droguri sau provocarea unui accident rutier.

Deocamdată nu este prevăzută nicio lansare oficială în Rusia, Qatar sau China, jocul neprimind aprobarea guvernului de la Beijing pentru comercializare.