„Gunoi”. Reacție furibundă a Casei Albe după ce Politico a scris că zilele lui Elon Musk în administrația SUA sunt numărate

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a ripostat miercuri la informațiile potrivit cărora președintele american Donald Trump ar fi transmis cercurului său de apropiați că miliardarul Elon Musk va face un pas înapoi din actuala administrație de la Washington, scriu The Guardian și BBC News.

Catalogând articolul publicat anterior în cursul zilei de la Politico drept „un gunoi”, Leavitt a afirmat: „Elon Musk și președintele Trump au declarat amândoi public că Elon va pleca din serviciul public ca angajat special al guvernului atunci când munca sa incredibilă la DOGE va fi finalizată”.

This “scoop” is garbage.



Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi