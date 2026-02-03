După un an de insulte și amenințări, președintele Columbiei merge la Casa Albă pentru o întâlnire-cheie cu Trump. „A fost foarte amabil în ultima lună”

În urmă cu o lună, președintele SUA Donald Trump i-a spus omologului său columbian Gustavo Petro să „își păzească fundul”. Marți, cei doi lideri se vor va întâlni pentru prima dată la Casa Albă, relatează AFP, France 24 și CNN.

După un an de insulte, amenințări, taxe vamale și sancțiuni, liderii Statelor Unite și Columbiei se vor întâlni marți, la Washington, într-o încercare aparentă de a lăsa în urmă conflictul deschis care le-a marcat relațiile.

Petro a acceptat luna trecută invitația lui Trump, după o convorbire telefonică descrisă drept cordială, care a pus capăt, cel puțin temporar, războiului declarațiilor dintre cei doi.

Întâlnirea are loc la doar câteva săptămâni după ce Petro, un politician de stânga, s-a trezit în vizorul liderului republicanului, în urma răsturnării de către SUA a președintelui venezulean Nicolas Maduro. Întrevederea este marcată și de un moment-cheie.

După un lung șir de insulte, tonul celor s-a schimbat

Guvernul de la Bogota încearcă să convingă Washingtonul că ține sub control traficul de droguri. În paralel, Petro urmărește și ridicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva sa.

Trump l-a calificat pe Petro drept „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite” și a declarat că o intervenție similară a SUA în Columbia „mi se pare o idee bună”.

Provenind din extreme foarte diferite ale spectrului politic, Trump și Petro își adresaseră deja luni întregi insulte pe conturile lor de pe rețelele de socializare.

Tonul lor s-a schimbat însă după o convorbire telefonică organizată în grabă între cei doi lideri, pe 7 ianuarie.

Liderul de la Casa Albă a declarat luni că așteaptă cu interes o „întâlnire bună” cu omologul său columbian.

„A fost foarte amabil în ultima lună sau două”

Gustavo Petro a sosit la Washington luni, folosind o viză specială. Viza sa anterioară fusese revocată în septembrie de Departamentul de Stat, după ce, într-un discurs adresat unei mulțimi pro-palestiniene, liderul de la Bogata le-a cerut militarilor americani să nu asculte ordinele lui Trump.

„A fost foarte amabil în ultima lună sau două”, le-a spus Trump reporterilor din Biroul Oval în ajunul întâlnirii lor.

„Cu siguranță era critic înainte de asta, dar cumva, după raidul din Venezuela, a devenit foarte amabil. Aștept cu nerăbdare să-l văd”, a declarat Trump.

Întâlnirea în sine este un semn al îmbunătățirii relațiilor, dar în Bogota există o nervozitate profundă cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla.

„Atât Trump, cât și Petro sunt imprevizibili”

Diplomații spun în glumă că că Petro va avea parte de același tratament precum Volodimir Zelenski, în februarie 2025, în Biroul Oval, când a fost încolțit de Donald Trump și JD Vance.

„Atât Trump, cât și Petro sunt imprevizibili”, a declarat Felipe Botero, expert politic la Universitatea din Anzi. „Întâlnirea ar putea să degenereze cu ușurință.”

Petro își va încheia mandatul la sfârșitul acestui an, dar pentru Columbia miza este enormă: sute de milioane de dolari pe an în ajutor militar și de altă natură, precum și cea mai importantă relație comercială a țării.

Întâlnirea de la Casa Albă are loc înaintea alegerilor, unde candidatul de stânga Ivan Cepeda conduce în sondaje pentru a-i succeda lui Petro.

Cepeda a acuzat recent Statele Unite că încearcă să „influențeze” alegerile.

Înaintea întâlnirii, Petro a luat măsuri pentru a mulțumi Washingtonul, anunțând reluarea zborurilor de deportare a migranților către Columbia, factorul care a declanșat inițial conflictul dintre cei doi lideri.