Gusturile neobișnuite ale noii clase de milionari din SUA dă bătăi de cap brandurilor de lux

Aflat în posesia unor acțiuni SpaceX în valoare de aproximativ 3,5 milioane de dolari, Chip, fost specialist în știința datelor la gigantul aerospațial al lui Elon Musk, și-a cumpărat recent meteoriți în valoare de 10.000 de dolari și o autospecială de pompieri de 5.000 de dolari, relatează Reuters.

Pasionatul de spațiu în vârstă de 50 de ani afirmă că nu știe încă la ce va folosi autospeciala, dar se gândește că poate va deveni o atracție la petrecerea pentru ziua de naștere a copilului său de 3 ani. Însă noua sa avere, obținută în urma listării SpaceX pe bursă în luna iunie i-a oferit libertatea de a cumpăra lucruri „trăsnite”, a declarat el pentru Reuters.

Chip, care a cerut să fie identificat doar prin prenumele său atunci când a discutat despre situația sa financiară, are în vedere și achiziționarea unui ceas TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph, cu un preț de aproximativ 8.000 de dolari, inspirat de misiunea din 1962 pe orbita Pământului a astronautului NASA John Glenn.

Peste 400.000 de noi milionari creați în Statele Unite anul trecut

În pofida entuziasmului, rămâne de văzut dacă cei aproximativ 440.000 de noi milionari din Statele Unite, creați anul trecut de creșterea burselor și, mai recent, de listările publice ale unor startup-uri din tehnologie, vor declanșa o nouă epocă de aur pentru industria globală a bunurilor de lux.

„Această industrie concurează tot mai mult cu alte industrii și cu alte categorii de cheltuieli și achiziții posibile”, afirmă Federica Levato, partener în cadrul firmei de consultanță Bain & Company.

Brandurile de modă aflate în dificultate speră că valul de noi milionari din tehnologie le va oferi un colac de salvare, în contextul în care se confruntă în continuare cu slăbiciunea pieței din China și cu reticența consumatorilor la nivel mondial.

Piața bunurilor personale de lux, evaluată la 358 de miliarde de euro (406 miliarde de dolari) în 2025, s-a contractat în ultimii doi ani, potrivit unui studiu publicat luna trecută de Bain.

Cu toate acestea, America de Nord s-a numărat printre regiunile cu cea mai rapidă creștere pentru grupurile de lux LVMH, Richemont, Hermès și pentru Gucci, marca deținută de Kering, în trimestrul încheiat pe 31 martie.

Directorul general al Richemont, Nicolas Bos, le-a declarat analiștilor în luna mai că „nivelul ridicat al încrederii consumatorilor din America” s-a tradus prin vânzări solide.

Bursa de la New York, Foto: Michael M. Santiago / Getty Images / Profimedia

Un gust aparte al noilor milionari din tehnologie

În încercarea de a atrage noii milionari din tehnologie, brandurile trebuie să țină cont de gusturile lor aparte care adesea nu vizează produsele de lux tradiționale.

„Am jucat volei în liceu și la facultate. Mi-am folosit literalmente câștigurile obținute de la OpenAI pentru a cumpăra o echipă sportivă profesionistă”, afirmă Zack Kass, strateg în domeniul inteligenței artificiale, care până în 2023 a condus echipa responsabilă de lansarea pe piață a ChatGPT în cadrul OpenAI și deține o participație la SpaceX. El a precizat că a cumpărat o echipă de volei.

Ca parte a unei orientări mai ample către experiențe și bunăstare, angajații din sectorul tehnologic sunt interesați de ceasuri inteligente care monitorizează pașii zilnici și caloriile consumate, explică Harrison Colcord, fondatorul Harrison Lifestyle Concierge.

Robert, un fost inginer la SpaceX, ale cărui acțiuni valorează aproximativ 4 milioane de dolari și care a cerut, la rândul său, să fie identificat doar prin prenume, a declarat că el și soția sa și-au cumpărat recent noi ceasuri Apple Watch, pe măsură ce acordă o atenție tot mai mare condiției fizice. După o croazieră în Alaska, el spune că intenționează să reinvestească cea mai mare parte a noii lor averi.

„Nu porți ceasul inteligent la frac sau la costum”

Totuși, oportunități există în continuare și pentru ceasurile tradiționale de câteva mii de dolari ale unor mărci de prestigiu precum Rolex și Cartier, deținut de Richemont, inclusiv datorită atractivității lor ca investiție, întrucât prețurile de revânzare sunt adesea mai mari decât cele din magazine.

„Nu porți ceasul inteligent la frac sau la costum”, afirmă Colcord.

Statele Unite au fost principala piață de destinație pentru ceasurile elvețiene în 2025, reprezentând 17% din exporturile globale, în pofida perturbărilor semnificative provocate de taxele vamale la import impuse de administrația Trump.

În schimb, brandurile de îmbrăcăminte vor trebui să concureze nu doar cu rivalii tradiționali din segmentul luxului, ci și cu alte industrii pentru o parte din cheltuielile noilor bogați.

Noii milionari cheltuie mai mult pe active durabile

Filippo Bianchi, coordonatorul echipei globale dedicate industriei de lux din cadrul Boston Consulting Group, afirmă că persoanele care și-au dobândit recent averea cheltuiesc cu aproximativ o treime mai puțin pe ținute elegante și articole din piele decât cei proveniți din familii cu averi moștenite.

În schimb, principala lor prioritate de cheltuire o reprezintă activele durabile, precum proprietățile imobiliare, iahturile și automobilele, a explicat acesta.

Mary Gonsalves Kinney, stilistă din California care lucrează cu directori din industria tehnologică, spune că branduri precum Chanel și Hermès au totuși logouri pe care clienții înstăriți vor de destule ori să le poarte.

Chip, fostul angajat al SpaceX, afirmă că nu intenționează să cumpere articole vestimentare de lux, cu excepția unei posibile modernizări a garderobei sale de haine pentru activități în aer liber. Ultima jachetă pe care și-a cumpărat-o a fost din magazinul second-hand Goodwill.

„Port tricouri și pantaloni scurți de ani de zile”, spune acesta. „Așa mă simt confortabil și nu cred că asta se va schimba”, subliniază el.