VIDEO Ilie Bolojan anunță calendarul asumării răspunderii pe legea pensiilor magistraților: „Există premise bune să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a acceptat ca vârsta standard de pensionare a magistraților să crească de la 48 de ani la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani, cu 5 ani mai mult față de ce prevedea proiectul anterior. Totodată, Bolojan a anunțat calendarul asumării răspunderii pe noul proiect de lege privind pensiile judecătorilor și procurorilor, condiționat însă de rapiditatea cu care CSM va trimite avizul la Palatul Victoria.

„Ieri Guvernul, prin Ministerul Muncii a transmis spre avizare proiectul. Din semnalele publice pe care le-am constatat, din faptul că CSM a convocat adunările generale, există premise bune ca să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim de 30 de zile. Ne propunem ca săptămâna viitoare, dacă primim avizul, joi în ședința de guvern sau vineri cel mai târziu, pe 28, să declanșăm procedura de angajare a răspunderii”, a declarat Ilie Bolojan, într-un briefing de presă susținut la Palatul Victoria.

Șeful Executivului a precizat că Guvernul a acceptat prelungirea duratei de tranziție către noua vârstă de pensionare, în urma întâlnirii cu reprezentanții magistraților, care a fost mediată, săptămâna trecută, de către președintele Nicușor Dan.

„Față de 10 ani cât era prevăzută perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensioanre de la 48 la 65 ani, am acceptat o perioadă de 15 ani. Astfel pentru fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an (…) Am rămas pe procentul inițial ca pensia în magistratură să nu depășească 70% din ultimul salariu net”, a precizat Bolojan.

El a precizat că procedura de asumare trebuie declanșată până pe 28 noiembrie pentru a fi respectat termenul jalonului din PNRR care condiționează accesarea unor fonduri europene, iar al doilea element de bază ține de corectarea unei nedreptăți care este reprezentată de pensionarea la 48 de ani, precum și de pensia cât ultimul salariu.

„Al treilea element ține de o economie pusă pe baze sănătoase și de un sistem de pensii sustenabil. Dacă nu se va primi avizul, va trebui să așteptăm acest termen. Sper ca toți cei implicați să avem un comportament responsabil”, a mai spus premierul, referindu-se la avizul care trebuie să vină de la Consiliul Superior al Magistraturii.