Ilie Bolojan anunță când vor fi gata propunerile pentru modificarea legilor justiției / Cine a fost invitat să facă parte din grupul de lucru de la guvern 

Premierul Ilie Bolojan spune că „ar trebui” ca până la finalul lunii ianuarie grupul de lucru de la guvern creat pentru a analiza situația din justiție în urma documentarului Recorder „Justiție capturată” să vină cu propunerile de modificări legislative. După acest pas, trebuie văzut „în ce măsură pot fi susținute” aceste sugestii, a declarat Bolojan într-un interviu pentru Cotidianul.

Bolojan a explicat că orice sugestie de modificare a legilor justiției are nevoie de majoritate parlamentară, adică trebuie să fie agreată de partidele aflate la guvernare: PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile naționale.

„Ar trebui ca în luna ianuarie, până la final, să venim cu câteva propuneri în așa fel încât ele să fie analizate și să se vadă în ce măsură pot fi susținute, au o portanță de susținere. Pentru că orice modificare legislativă, pentru că doar asta am putea face din afara sistemului, prin intermediul lumii politice, asta ar fi o modificare sănătoasă, o intervenție sănătoasă, înseamnă să ai o majoritate care să susține aceste modificări”, a declarat Ilie Bolojan în interviul pentru Cotidianul.

Momentul în care premierul Ilie Bolojan vorbește despre grupul de lucru format la Guvern, în primele minute ale interviului

Premierul a spus că este adeptul soluțiilor „adevărate, să găsim un suport pentru ca ele să devină realitate și să facem pașii necesari pentru a le pune în practică”:

„Altfel, există o tendință oarecum naturală de a specula politic anumite lucruri, de a te urca pe val, de a-ți băga capul în poză, dar care nu rezolvă problemele. Poate să-ți aducă un câștig de imagine pe termen scurt. Cea mai mare problemă pe care eu cred că o avem noi de multe ori este că am dat niște speranțe că vom face anumite lucruri și am dezamăgit”.

Cine a fost invitat să facă parte din grupul de lucru al Guvernului privind problemele din justiție

HotNews a cerut Guvernului lista organizațiilor sau instituțiilor care au fost invitate să facă parte din grupul de lucru care urmează să propună modificări legislative în domeniul justiției.

„Din dispoziția premierului vor face parte reprezentanți ai Cancelariei PM și Ministerului Justiției. Premierul a invitat să desemneze reprezentanți Administrația Prezidențială și fiecare dintre cele două secții ale CSM”, a transmis pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Suplimentar, au fost invitate să desemneze reprezentanți:

Funky Citizens

Declic

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor

Asociația Magistraților din România

Asociația Procurorilor din România

Asociația Forumul Judecătorilor din România

Expert Forum

Asociația Inițiativa pentru Justiție

Uniunea Națională a Barourilor din România

Uniunea Națională a Judecătorilor din România

Centrul de Resurse Juridice

Din partea instituțiilor au fost invitați reprezentanți ai:

Consiliul Superior al Magistraturii – Președinte

Consiliul Superior al Magistraturii – Vicepreședinte

Ministerul Justiției

Administrația Prezidențială

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că prelungește până pe 21 decembrie termenul pentru completarea chestionarului online „asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Inițial, termenul era 18 decembrie.

Ilie Bolojan explică de ce a fost nevoie de crearea unui grup de lucru: „Nimeni nu știe problemele de unul singur”

Întrebat în interviul oferit Cotidianul dacă nu riscă prin crearea unui grup de lucru pe acest subiect ca problema să fie amânată și să nu găsească soluții în timp util, premierul a spus că „poate să se interpreteze și în formula asta”.

„Multe comitete au eșuat de-a lungul anului, nu doar în România. Întotdeauna e vorba, pe de-o parte, de perseverența de a urmări rezolvarea unei soluții”, a admis Ilie Bolojan.

„Deci nu blufezi, nu faci un comitet ca să te afli în treabă, ca să bifezi ceva. N-ai cum să vii cu niște propuneri de genul acesta, pentru că nimeni nu știe problemele de unul singur. Ai nevoie de oameni care sunt în sistem. Pentru că ai nevoie de informații din sistem și anumite modificări, dacă vrei să aibă șansă mare de realizare, trebuie să le faci împreună cu cei care le pun în practică”, a explicat Bolojan nevoia grupului de lucru.

El a explicat că în acest moment problemele din domeniul justiției „sunt aspecte de sistem pe care trebuie să le înțelegi”: „Deci nu poți, fără o echipă mică, nu foarte mare, nu responsabilități difuze, care să adune toate problemele și să vină cu niște soluții”.

În paralel, Nicușor Dan se întâlnește luni cu magistrații

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, luni, 22 decembrie.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro”, a scris săptămâna trecută Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.