Guvernul a prelungit plafonarea adaosului la alimentele de bază. Ministrul Barbu acuză „practici comerciale neloiale”
Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază va fi prelungită până la 30 iunie 2027, în baza unui act normativ aprobat joi de Guvern, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
„Am prelungit plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027 pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și pentru a ne asigura că produselor obținute de fermierii noștri nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriașe în comparație cu cele aplicate produselor similare provenite din import”, a anunțat joi Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.
Ulterior, într-o conferință de presă, Florin Barbu a acuzat „practici comerciale neloiale”ale comercianților și a anunțat că va avea o întâlnire cu preşedintele Consiliului Concurenţei, săptămâna viitoare.
„Vreau să mai spun încă o dată, adaosul comercial practicat se face pe produs, atunci când atât procesatorii cât şi magazinele de retail îşi includ toate cheltuielile directe şi indirecte. Practic reprezintă un adaos comercial de 20% net, un profit net”, a spus Florin Barbu.
„Am spus-o încă de acum o săptămână, sunt practici comerciale neloiale. Nu putem avea şi nu vrem să intervenim în piaţă, sunt de acord cu comersul intracomunitar. Nu obligăm pe nimeni să achiziţioneze produse din România sau din alte state din UE, dar nu ne dorim ca atunci când se realizează preţul la raft, produsele româneşti să aibă adaos comercial de 100%, iar cele care vin din import decât de 18% sau 20%. Vom face o analiză împreună cu Consiliul Concurenţei şi sunt convins că în Guvernul României se va prezenta o notă clară dacă aceste practici comerciale sunt realizate pe teritoriul României”, a menţionat ministrul Agriculturii.
Lista alimentele vizate
Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost introdusă în 2023, în timpul Guvernului Ciolacu.
Măsura vizează următoarele categorii de produse alimentare de bază:
- 1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi
- 2. Magiun până la 350 grame”.
- 3. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT
- 4. Brânză telemea de vacă vrac
- 5. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame
- 6. Făină albă de grâu „000” până la 1 kg
- 7. Mălai până la 1 kg
- 8. Ouă de găină calibrul M
- 9. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l
- 10. Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.
- 11. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.
- 12. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.
- 13. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.
- 14. Cartofi proaspeţi albi vrac
- 15. Zahăr alb tos până la 1 kg
- 16. Smântână- 12% grăsime
- 17. Unt până la 250 grame.