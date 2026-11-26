Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază va fi prelungită până la 30 iunie 2027, în baza unui act normativ aprobat joi de Guvern, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

„Am prelungit plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027 pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și pentru a ne asigura că produselor obținute de fermierii noștri nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriașe în comparație cu cele aplicate produselor similare provenite din import”, a anunțat joi Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, într-o conferință de presă, Florin Barbu a acuzat „practici comerciale neloiale”ale comercianților și a anunțat că va avea o întâlnire cu preşedintele Consiliului Concurenţei, săptămâna viitoare.

„Vreau să mai spun încă o dată, adaosul comercial practicat se face pe produs, atunci când atât procesatorii cât şi magazinele de retail îşi includ toate cheltuielile directe şi indirecte. Practic reprezintă un adaos comercial de 20% net, un profit net”, a spus Florin Barbu.

„Am spus-o încă de acum o săptămână, sunt practici comerciale neloiale. Nu putem avea şi nu vrem să intervenim în piaţă, sunt de acord cu comersul intracomunitar. Nu obligăm pe nimeni să achiziţioneze produse din România sau din alte state din UE, dar nu ne dorim ca atunci când se realizează preţul la raft, produsele româneşti să aibă adaos comercial de 100%, iar cele care vin din import decât de 18% sau 20%. Vom face o analiză împreună cu Consiliul Concurenţei şi sunt convins că în Guvernul României se va prezenta o notă clară dacă aceste practici comerciale sunt realizate pe teritoriul României”, a menţionat ministrul Agriculturii.

Lista alimentele vizate

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost introdusă în 2023, în timpul Guvernului Ciolacu.

Măsura vizează următoarele categorii de produse alimentare de bază: