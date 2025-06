Guvernul acordă un pachet de ajutor financiar pentru refacerea Salinei Praid și cheamă experți din străinătate să ajute la refacere

Premierul interimar Cătălin Predoiu a declarat că Guvernul va adopta un pachet de ajutor pentru refacerea salinei Praid. Autoritățile vor să solicite opinia mai multor experți din străinătate pentru a evalua situației de la Salina Praid, scrie Agerpres.

„În ședința de guvern acordăm un pachet de ajutor pentru refacerea salinei și eventual refacerea condițiilor de viață economică, socială acolo. Asta este o linie de acțiune și care se va concretiza în paralel cu stabilirea clară a unui diagnostic cu privire la ceea ce se întâmplă în salină”, a declarat premierul interimar.

Cătălin Predoiu a precizat că Ministerul Economiei va face un grup de experți care să spună ce se va întâmpla în viitor cu funcționalitatea salinei. Totodată, Predoiu spune că în acest moment se operează folosind drone subacvatice pentru a evalua situația de la Praid.

El a mai precizat că duminică seară, Consiliul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre pentru accesarea unui mecanism european în materie de expertiză.

„N-am exclus nici ideea de a coopta și o a doua, a treia opinie de la experți din străinătate și am făcut demersuri în acest sens. Aseară târziu am adoptat o hotărâre a Consiliului Național pentru Situații de Urgență pentru a accesa un mecanism european în materie de expertiză. Atenție: în rest avem tot ce ne trebuie în termeni logistici, dar eu aș vrea să am și a doua opinie și o să caut și a treia opinie și rapid asta. Trebuie să înțelegem exact ce se întâmplă acolo ca să putem face un plan pe termen mediu și lung cu privire la eventuala recuperare a salinei, scoaterea apei de acolo, desalinizarea ei, tratarea ei poate într-un fel, pentru că acolo pot fi și alte tipuri de substanțe chimice. La ora asta nu poate niciun expert să spună exact ce se întâmplă înainte de a se lua probe și de a se investiga în subteran cu aceste drone subacvatice’, a explicat premierul interimar.

Predoiu a menționat că a doua linie de acțiune este legată de evaluarea pagubelor în celelalte localități în care au avut loc inundații, Băcel și Boroșneu, pentru despăgubirea cetățenilor de la Guvern.

„Și a treia linie de de acțiune, care e permanentă și a început încă de joi noapte, este să monitorizăm situația, să luăm măsuri ca să protejăm viața cetățenilor și proprietățile lor. Și aseară târziu s-a procedat la o evacuare controlată și auto-evacuare în zona minei vechi de sare, unde sunt tasări, și pentru a elimina orice pericol am evacuat cetățenii. (…) Vă amintesc faptul că în timp real aproape au fost evacuați peste 200 de cetățeni din calea apelor”, a mai afirmat Cătălin Predoiu.