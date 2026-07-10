Guvernul Albaniei răspunde valului de critici, după ce a plătit milioane de euro pentru concertul lui Kanye West

Guvernul condus de Edi Rama și-a apărat decizia de a plăti 4 milioane de euro pentru a sprijini organizarea concertului pe care urmează să îl susțină rapperul american Kanye West la Tirana, pe fondul informațiilor legate de vânzărea slabă a biletelor, a scris AFP.

Premierul este criticat de opoziție și de grupuri artistice din țară după ce a anunțat sprijinul financiar pentru concertul de sâmbătă din capitala Albaniei.

Anunțul a venit într-o perioadă de proteste în care îi este solicitată demisia, declanșate inițial de proiectul imobiliar de lux, asociat familiei Trump, din sudul țării.

Ministrul albanez al culturii a transmis un comunicat de presă în care a răspuns criticilor legate de concert. Blendi Gonxhja susține că este important să se desfășoare pentru a pune Tirana pe „harta capitalelor care găzduiesc evenimente de această amploare”.

„Succesul unui concert nu se măsoară numai prin veniturile din vânzarea biletelor”, a declarat el, invocând beneficii estimate pentru sectorul turistic ca urmare a concertului.

Rapperul american Kanye West, cunoscut și sub numele de scenă Ye, a provocat un val de indignare prin remarcile sale antisemite și pro-naziste, dar între timp a revenit asupra lor și le-a pus pe seama unei tulburări bipolare. Chiar și așa, i-a fost interzis să cânte în mai multe țări europene în această vară.

Guvernul, criticat de artiști din țară

Anunțul guvernului albanez cu privire la sprijinul financiar a stârnit furie în rândul comunității artistice din țară, iar un grup de persoane a protestat joi în fața ministerului.

În cadrul unor declarații făcute vineri pentru AFP, Andi Tepelena, curator de artă contemporană, l-a acuzat pe premierul Edi Rama că, deși „Albania are multe urgențe și priorități”, a ales în schimb să finanțeze un artist care „a susținut fascismul, antisemitismul și a justificat sclavia”.

Pentru concert, pentru care a fost necesară construirea unei structuri speciale la marginea capitalei albaneze, era preconizată o asistență de 60.000 de persoane, însă presa locală a scris că vânzările de bilete au fost în cele din urmă mult mai slabe.

Ministrul Gonxhja a mai spus că realizarea unei arene temporare a costat aproximativ 2,2 milioane de euro, negând informațiile conform cărora ar fi costat până la 60 de milioane de euro.