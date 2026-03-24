Guvernul amână ședința pentru măsurile de criză pe piața carburanților. Care este motivul

Ședința extraordinară de Guvern anunțată pentru astăzi, de la ora 17.00, se va amâna pentru o dată care va fi anunțată ulterior, a transmis Executivul. În această ședință, Guvernul urma să declare criza pe piața carburanților și să adopte măsuri de protecție.

Contactat de HotNews, Sterică Fudulea, președintele Consiliului Economic și Social (CES), a precizat că a fost amânat avizul pentru acest act normativ, din cauza lipsei avizelor interministeriale.

„Am amânat avizul la propunerea membrilor din plen pentru lipsa avize interministeriale dar și pentru faptul ca la CES trebuie să vină forma finală cu observațiile ministerelor”, a declarat Sterică Fudulea.

Avizul CES este consultativ, însă acesta este obligatoriu pentru ca un act să poată fi adoptat de Guvern. În lipsa acestui aviz, actul poate fi declarat neconstituțional.

Consiliul Economic și Social are miercuri ședință săptămânală de plen. Acest proiect va fi introdus pe ordinea de zi de mâine dacă va primi avizele, a mai spus reprezentantul CES.

Ce prevede proiectul

Guvernul urma să se reunească de la ora 17:00 pentru a adopta măsurile anunțate cu o zi înainte și care, potrivit autorităților, au scopul de a proteja populația și economia de creșterea prețurilor la carburanți. Măsurile sunt criticate dur de analiști economici, care consideră că acestea vor face mai mult rău, putând genera penurie în piață și riscul de a se ajunge la raționalizarea consumului de carburanți.

Ministerul Energiei a publicat luni seară în transparență publică un proiect de ordonanță de urgență, care urmează să fie adoptat și care stabilește:

declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;

exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se poate realiza doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort;

se limitează adaosul comercial practic de operatorii economici care produc, importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a prevenii creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse.

se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;

se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

Ordonanța prevede că aplicarea unor adaosuri comerciale peste cele prevăzute constituie acțiune speculativă și va fi sancționată cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri.

„OUG pare că a fost construită fără un studiu de impact”

Profesorul de economie Cristian Păun consideră că plafonarea marjelor va duce direct la penurie, pentru că „nimeni nu este prost să-și transforme afacerea, pe pierdere, în agent fiscal al statului”. El avertizează că următorul pas va fi raționalizarea consumului de carburanți, cu cartelă sau cu restricții de circulație.

„Dacă tu plafonezi adaosul la 50%, dar menții neatinsă acciza pe litru la un nivel aproape dublu față de nivelul minim de 1,8 lei cât ai agreat cu UE, dacă tu nu lași companiile să exporte produse petroliere la prețuri mai bune ca la tine în țară dar nu te atingi de suprataxa aplicată companiilor din domeniu, dacă nu îi lași să pună mai mult ulei de rapiță în diesel dar nu te atingi de taxa pe stâlp aplicată petroliștilor, înseamnă că habar nu ai de ce prețul e mare și ajunge mare repede dacă se scumpește materia primă. Înseamnă că ești habarnist sau rău intenționat”, spune Păun.

La rândul său, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a cerut Guvernului să retragă acest proiect de pe ordinea de zi și să organizeze dezbateri reale cu reprezentanții industriei și ai consumatorilor.

Specialistul a arătat că măsurile propuse nu oferă beneficii concrete și sustenabile pentru consumatori și acestea vor fi anulate de creșterile viitoare de preț în doar câteva zile. Intervențiile administrative asupra pieței pot descuraja importurile și distribuția eficientă a produselor petroliere și există un risc real de apariție a unor disfuncționalități majore în aprovizionare, care ar putea conduce la penurie de motorină și benzină în lunile următoare.

Totodată, analistul Adrian Negrescu critică și el faptul că Guvernul nu a venit cu un studiu de impact cu privire la aceste măsuri.

„Ordonanța privind carburanții, în forma ce urmează să fie aprobată astăzi în guvern, pare că a fost construită fără un studiu de impact (ministrul Ivan ne-a povestit că nu știe care sunt efectele). Dincolo de măsura pozitivă de a încerca să controlezi exporturile, toate celelalte decizii ce vizează în primul rând adaosul comercial vor duce, în cele din urmă, la penurie, la raționalizări de consum”, consideră Negrescu.