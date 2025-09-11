Guvernul Bolojan scoate 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru Ministerul Sănătății. Pentru ce vor fi folosiți banii 

Banii vor fi folosiți pentru a asigura plata tratamentelor în străinătate a unor pacienți români cu boli grave. Pe lângă cei 20 de milioane de lei alocate direct din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, Executivul a aprobat în ședința de joi ca Ministerul Sănătății sa poată împrumuta alți 20 de milioane de lei – „credite de angajament”, pentru același motiv.

Ministerul Sănătății a transmis Guvernului că are nevoie de acești bani „în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi, tratamente care nu pot fi efectuate în România, pentru pacienții cu afecțiuni grave și foarte grave”.

„Această suplimentare vine în sprijinul bolnavilor care efectuează tratamentele în mai multe etape, în funcție de data programării și cărora trebuie să li se asigure continuitate în realizarea acestora, conform planului terapeutic stabilit de medicii unităților sanitare din străinătate”, conform expunerii de motive din proiectul aprobat de Guvern.

Cum se justifică urgența: Ministerul Sănătății vorbește despre „o situație neprevăzută”

„Caracterul urgent al acestei situații este generat de numărul semnificativ crescut de pacienți, care așteaptă aprobare pentru finanțarea tratamentului necesar de mai mult de 40 zile, în condițiile în care majoritatea cazurilor sunt încadrate în categoria <<urgențe medicale>> și pentru care lipsa asigurării accesului la tratament poate avea consecințe foarte grave asupra stării de sănătate”, a explicat Ministerul Sănătății.

Necesitatea celor 20 de milioane de lei, dar și a posibilității de împrumut vine și în contextul în care Ministerul Sănătății a fost obligat de instanță să plătească tratamentul unei paciente diagnosticate cu o boală rară.

„Se justifică printr-o situație neprevăzută, generată de pronunțarea de către Curtea de Apel Craiova a Sentinței civile nr. 485/2024 din 14.11.2024, rămasă definitivă, de punere în executare de îndată, coroborată cu decizia medicilor din cadrul unității sanitare din străinătate privind planul terapeutic propus pentru o pacientă diagnosticată cu boală rară, pentru care Ministerul Sănătății trebuie să asigure contravaloarea tratamentului necesar, al cărui cost este de aproximativ 6.400.000 lei”, conform Ministerului Sănătății.

„Doar costul tratamentului pentru această pacientă reprezintă ¼ din bugetul alocat pentru întreg anul 2025, neputându-se anticipa apariția acestei obligații de plată la momentul elaborării bugetului”, conform proiectului aprobat de Guvern.

Programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare, în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, a transmis marţi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.