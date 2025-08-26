Guvernul britanic crede că un instrument important, pe care îl folosește de 15 ani, de fapt nu funcționează

Un ministru britanic a declarat luni că un instrument de evaluare a riscului de violență conjugală, folosit de peste 15 ani de forțele de poliție, serviciile sociale și cadrele medicale pentru a evalua pericolul cu care se confruntă victimele, „nu funcționează”, relatează Reuters.

Întrebată de BBC dacă va exista o versiune diferită a DASH („Domestic Abuse, Stalking and Honour-Based Violence Assessment” – Evaluarea privind Violența Domestică, Hărțuirea și Violența Bazată pe Onoare), ministra pentru protecția victimelor, Jess Phillips, a spus că există „probleme evidente cu evaluarea de risc DASH”.

„Intuiția mea este că instrumentul nu funcționează, dar până când îl pot înlocui cu ceva care chiar funcționează, trebuie să folosim cât mai bine sistemul pe care îl avem.”

Reuters a relatat luna aceasta că multe persoane care trebuiau să fie semnalate de DASH ca fiind în pericol de risc au fost ignorate. Agenția de presă a discutat de asemenea cu mame ale unor tinere care, în ciuda unor semnale de alarmă clare, au fost încadrate de DASH la risc mediu și ulterior au fost ucise de partenerii lor.

Și alte țări folosesc instrumente precum cel utilizat de Marea Britanie

Marea Britanie nu este singură în utilizarea unor instrumente structurate de evaluare a riscului pentru a ghida răspunsurile în cazurile de violență domestică. Astfel de instrumente sunt folosite și în Canada, Australia, Spania și Statele Unite, unde eficiența lor a fost de asemenea pusă sub semnul întrebării.

Unii experți și activiști, printre care cei de la SafeLives – organizația caritabilă împotriva violenței domestice care a participat la crearea formularului britanic – consideră că problema nu constă în principal în DASH, ci în modul deficitar în care este folosit de poliție. Alții afirmă că dependența sa de răspunsuri de tip „da” sau „nu” și lipsa de predictibilitate sunt de vină.

De obicei, victimele trebuie să fie încadrate la risc ridicat, nu mediu sau standard, pentru a fi trimise către sprijin suplimentar, coordonat între mai multe agenții.

Guvernul britanic a dispus o anchetă

Reiterând ceea ce i-a spus anterior Reuters directoarea SafeLives, Ellen Miller, ministra Phillips a declarat că utilizatorii DASH trebuie instruiți să recunoască faptul că riscul este dinamic.

SafeLives oferă instruire pentru DASH, lucru pe care unii critici îl consideră un conflict de interese în apărarea instrumentului. Totuși, Miller a respins această îngrijorare, afirmând că organizația nu tratează DASH ca pe o sursă majoră de venit.

Ministerul de Interne de la Londra a însărcinat SafeLives să desfășoare un proiect de examinare a modului în care riscurile sunt identificate, evaluate și gestionate în prezent, potrivit unei scrisori consultate de Reuters.

Miller a descris această inițiativă ca pe un prim pas pentru a explora potențialul unei evaluări mai ample și a cerut guvernului să conducă o analiză a întregului sistem de răspuns la risc, inclusiv o revizuire a evoluției DASH.