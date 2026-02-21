Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron

Guvernul ar urma să ia în calcul adoptarea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie lipsit de dreptul de a moșteni tronul, după finalizarea oricărei anchete a poliției, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, potrivit The Guardian. Mai mulți politicieni au cerut ca fostul prinț să fie eliminat din linia de succesiune, după ce joi a fost arestat și audiat de detectivi, fiind suspectat de abuz în serviciu pentru că a trimis documente guvernamentale confidențiale finanțatorului Jeffrey Epstein.

Andrew se află în continuare pe locul al optulea în ordinea succesiunii la tron, după prinții William și Harry și copiii acestora, în pofida faptului că a renunțat la titlurile regale în octombrie, după apariția unor noi informații privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein, finanțistul decedat condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor.

Acest lucru înseamnă că Andrew rămâne consilier de stat, parte din grupul membrilor adulți ai familiei regale care pot fi desemnați să îl înlocuiască pe regele Charles în cazul în care acesta este bolnav sau plecat din țară, chiar dacă, în practică, acest lucru nu s-ar întâmpla, întrucât sunt utilizați doar membri activi ai familiei regale.

Înlăturarea sa din linia de succesiune ar necesita adoptarea unei legi de către Parlament, precum și consultarea și acordul celorlalte țări și teritorii care au în comun monarhia. Potrivit informațiilor apărute, există planuri ferme ca acest lucru să se întâmple după finalizarea anchetei.

Poliția britanică a efectuat vineri percheziții la Royal Lodge, una din reședințele lui Andrew Mountbatten-Windsor, în ancheta în care a fost arestat joi și eliberat apoi după 10 ore.

Milioane de documente publicate în ultima lună de guvernul SUA a arătat că el a rămas prieten cu Epstein mult timp după ce finanțatorul a fost condamnat pentru solicitare de prostituție de la o minoră în 2008.

Potrivit datelor din dosare, Mountbatten-Windsor i-a transmis lui Epstein rapoarte ale guvernului britanic despre oportunități de investiții în Afganistan și evaluări ale Vietnamului, Singapore și altor locuri pe care le-a vizitat în calitate de reprezentant special al guvernului pentru comerț și investiții.

Regele Charles: „Legea trebuie să-și urmeze cursul”

Arestarea lui Andrew, al optulea în ordinea succesiunii la tron, este fără precedent în epoca modernă. Ultimul membru al familiei regale arestat în Marea Britanie a fost Charles I, care a fost decapitat în 1649 după ce a fost găsit vinovat de trădare.

Regele Charles, care i-a retras fratelui său titlul de prinț și l-a forțat să părăsească reședința sa din Windsor anul trecut, a declarat joi că a aflat despre arestare cu „cea mai profundă îngrijorare”.

„Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul”, a spus regele. „Ce urmează acum este un proces complet, echitabil și corespunzător, prin care această problemă va fi investigată în mod adecvat și de către autoritățile competente.”

Nici Regele Charles, nici Palatul Buckingham nu au fost informați în prealabil că Andrew Mountbatten-Windsor urma să fie arestat, potrivit BBC.