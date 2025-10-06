Guvernul, dat în judecată pentru că a clasificat ajutoarele militare pentru Ucraina

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a dat în judecată Guvernul României pentru a obține numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoare militare pentru Ucraina, precum și detalii despre clasificarea acestora, transmite organizația neguvernamentală într-un comunicat de presă.

Concret, APADOR-CH cere executivului să comunice cine a clasificat hotărârile, prin ce act, la ce dată și ce nivel de secretizare au acestea.

„Solicitarea nu viza însă conținutul hotărârilor sau date operative de natură militară, ci doar informații minimale despre existența și regimul juridic al acestor acte. Or, simpla existență a unei hotărâri și numărul acesteia nu pot fi considerate informații secrete, iar a ține ascuns inclusiv numărul unui act normativ este o practică absurdă și abuzivă”, subliniază APADOR-CH.

Decizia de a merge în instanță vine după ce Guvernul a ignorat apelul organizației, făcut la final de august, de a oferi transparență privind valoarea ajutoarelor acordate Ucrainei și Republicii Moldova.

Atunci, ONG-ul a înaintat două întrebări către guvernul:

Care este valoarea fiecăruia dintre cele 23 de pachete de ajutor militar acordate Ucrainei și valoarea totală a celorlalte tipuri de ajutoare oferite în perioada 2020–2025;

Care este cantitatea și prețul energiei electrice livrate Republicii Moldova în aceeași perioadă, actele prin care au fost stabilite aceste condiții, precum și valoarea totală a ajutoarelor de orice natură acordate Moldovei.

De ce e clasificat sprijinul pentru Ucraina

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat în septembrie, într-o emisiune la PrimaTV, că decizia de clasificarea a sprijinului pentru Ucraina a fost luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

„Pe partea de echipament militar au fost 23 de pachete care au plecat către Ucraina decise împreună cu armata ucraineană în funcţie de nevoile lor de echipare, în funcţie de disponibilităţile Armatei Române şi de stocurile Armatei Române. Există nişte liste care sunt clasificate. Aşa s-a decis în CSAT la un anumit moment. Şi toate acestea că se tot vorbeşte, se vântură sume în spaţiu public“, a afirmat Moşteanu la Prima TV, potrivit Spotmedia.

Îmtrebat de ce un cetățean român nu poate ști ce ajutor a oferit România, ministrul a replicat că „ţine de strategie militară, pentru că nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele.”