Guvernul din Bulgaria a retras oficial bugetul pe 2026 după noi mari proteste de stradă

Guvernul bulgar a decis să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma demonstrațiilor ample de stradă, care au reprezentat unele dintre cele mai mari proteste din ultimele decenii, potrivit Novinite.

Executivul de la Sofia a anunțat, de asemenea, că bugetele pentru Asigurările Sociale de Stat (SSI) și Fondul Național de Asigurări de Sănătate (NHIF) vor fi, de asemenea, retrase.

Decizia vine după ce luni seara au izbucnit proteste în masă în toată țara, demonstranții criticând proiectul de buget pentru creșterea impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale pentru sectorul privat, în timp ce se alocă mai multe fonduri sectorului de stat.

În capitala Sofia s-au adunat zeci de mii de participanți, iar în alte orașe importante, precum Varna, Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Dobrich, Sliven, Veliko Tarnovo, Shumen, Ruse, Lovech, Blagoevgrad și Gotse Delchev, au avut loc demonstrații semnificative. Protestatarii au cerut demisia Guvernului.

Criticii proiectului de buget cred că gestionarea finanțelor publice este atât de coruptă încât măsurile nu ar face decât să consolideze corupția.

Parlamentul a fost anunțat privind retragerea bugetelor, iar guvernul va iniția o nouă procedură bugetară.

Ministrul finanțelor Temenuzhka Petkova a programat discuții cu sindicatele și angajatorii pentru a ajusta bugetul pentru anul viitor, potrivit sursei citate.

Odată cu intrarea Bulgariei în zona euro pe 1 ianuarie, acest buget va fi primul calculat în euro.