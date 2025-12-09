Guvernul extinde cu doi ani faza de explorare a perimetrului Neptun Deep / Sunt invocate „posibile noi descoperiri” de gaze

Guvernul va aproba miercuri, într-o sedință extraordinară, un proiect de hotărâre privind extinderea cu doi ani a acordului de concesiune pentru explorarea gazelor din Marea Neagră. Potrivit notei de fundamentare, va fi un act adițional la acordul de concesiune.

În ciuda extinderii perioadei de explorare, titularii OMV Petrom și Romgaz susțin că proiectul avansează conform planului general, iar primele cantități de gaze sunt așteptate să intre în rețeaua națională începând cu anul 2027. Sunt estimate zăcăminte de cel puțin 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a zece ani de consum de gaze în România.

Extinderea cu doi ani este motivată de necesitatea de a finaliza în condiții optime operațiunile petroliere și de a gestiona complexitatea proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre.

Proiectul de hotărâre a fost elaborat la solicitarea titularilor concesiunii, OMV Petrom și Romgaz Black Sea Limited, vizează extinderea fazei curente de explorare cu o perioadă suplimentară de doi ani, până în noiembrie 2027, fără a modifica durata totală a concesiunii, valabilă până în 2045.

Sunt invocate posibile noi descoperiri

Potrivit notei de fundamentare, au apărut situații neprevăzute la încheierea acordului inițial, care impun o perioadă suplimentară pentru finalizarea lucrărilor de explorare.

Documentul arată că „se dorește utilizarea aceleiași instalații de foraj contractate pentru forarea celor zece sonde de exploatare (pe structurile Domino și Pelican Sud), a căror finalizare este planificată pentru finalul anului 2026”.

Forajul simultan al sondelor de explorare și exploatare ar spori riscurile operaționale și ar necesita resurse suplimentare de intervenție în caz de urgență (nave, elicoptere), se mai arată în nota de fundamentare.

Prelungirea cu doi ani a fazei de explorare va oferi timp suficient pentru analize aprofundate post-foraj, care vor ajuta la maturizarea altor perspective de foraj. Aceasta ar putea conduce la o evaluare mai certă a posibilelor noi descoperiri în perimetrul Neptun Deep, se precizează în document.

Proiectul Neptun Deep este considerat strategic pentru România, fiind o sursă esențială pentru asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel național și regional, în conformitate cu strategiile energetice ale țării.

Decizia finală de investiție a fost luată în 2023, iar lucrările de dezvoltare a zăcămintelor Domino și Pelican Sud implică investiții masive în infrastructura subacvatică, foraj și echipare de sonde.