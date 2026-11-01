Guvernul Germaniei amenință cu „pedepse aspre” după violențele de la protestul din Frankfurt, despre care spune că a fost deturnat. „Sunt șocat”

Miniștrii germani i-au amenințat cu pedepse aspre pe cei care au participat la violențele de la Frankfurt din cursul nopții trecute și au lăudat modul în care au intervenit forțele de ordine.

Sâmbătă au fost organizate manifestații în mai multe orașe din Franța și Germania, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții, finanțarea educației și politicile de mediu.

Unul dintre orașele în care au avut loc proteste a fost Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, unde seara târziu persoane cu fețele ascunse sub glugă au avariat 17 magazine și spații comerciale, dintre care cinci au fost jefuite, conform precizărilor făcute duminică de ministrul de interne al landului Hessa, Roman Poseck, într-o conferință de presă.

Oficialul a spus că peste 100 dintre cei 1.300 de agenți de poliție au fost răniți în confruntările cu protestatarii. Oamenii legii au reținut 54 de persoane cu vârste cuprinse între 13 și 29 de ani.

🚨 Protesters looted a gun store in Germany — AFP Mass youth protests in Frankfurt escalated into violent riots. Rioters smashed shop windows, looted stores, and hurled stones and Molotov cocktails at police officers. Even a gun store was targeted. Police arrested suspects and recovered two stolen weapons. It remains unclear how many weapons were stolen in total. Sneaker and perfume stores were also targeted. More than 30 people were arrested in Frankfurt. Police used water cannons to disperse the rioters. — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2026

„Sunt șocat de ceea ce am văzut și nu are rost să îndulcim lucrurile. Vreau să fie foarte clar: lucrurile nu pot continua așa”, a spus Poseck.

Poseck a precizat că majoritatea oamenilor reținuți sunt cetățeni germani. Pe de altă parte, el a adăugat, citând informații de la poliție, că mulți dintre cei implicați în violențe sunt legați de un context de migrație.

„Poliția estimează în prezent că are de-a face cu între 1.000 și 1.500 de scandalagii violenți, în majoritate cu fond migrator”, a mai afirmat el.

🇩🇪 💥 Masked rioters looted shops in the German city of Frankfurt on Saturday as massive demonstrations turned violent across the country, with police also firing water cannons at youths hurling Molotov cocktails ➡️ https://t.co/4IOZiXqmIS https://t.co/ugW8eUJ0YN — AFP News Agency (@AFP) November 1, 2026

Ministrul federal de interne acuză o deturnare a protestelor

Conform poliției, protestatarii au spart geamuri și au aruncat cu sticle incendiare spre serviciile de urgență.

„Participanții la revolte și jefuitorii vor fi identificați și trași la răspundere”, a declarat ministrul german al afacerilor interne, Alexander Dobrindt, citat duminică de tabloidul Bild.

„Această tulburare a ordinii publice trebuie să fie urmată de pedepse aspre”, a adăugat oficialul.

El a acuzat „grupări violente de stânga și scandalagi din comunitatea migranților” că au deturnat protestele, fără să ofere alte detalii în acest sens.

Looting in Frankfurt https://t.co/CIGJx2UCpB — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) November 1, 2026

Dobrindt a spus că strategia poliției, care a menținut o prezență numeroasă și a desfășurat agenți în mai multe locuri, a funcționat.

„Excese de violență precum cele de la Paris au fost evitate datorită forțelor noastre de poliție, extrem de dedicate”, a spus Dobrindt, membru al formațiunii conservatoare Uniunea Creștin-Socială.