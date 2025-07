Guvernul intenționează să modifice Legea achizițiilor. „Am văzut hârtii semnate de 7-8 oameni”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a afirmat, la B1 TV, că vor trebui modificate unele prevederi din Legea achizițiilor publice, arătând că sunt reglementări care încarcă procedurile birocratice, iar funcționarii statului evită să-și asume responsabilități.

Întrebat despre firmele abonate la stat, contractele date prin atribuiri directe şi preţurile umflate de tot felul de intermediari, vicepremierul Dragoş Anastasiu a afirmat că „va trebui să ne uităm şi pe legea achiziţiilor publice”, însă modificările nu ar trebui să blocheze achizițiile curente de care statul român are nevoie.

„Nici nu trebuie să exagerăm, pentru că noi trebuie s-avem de grijă ca economia să funcţioneze şi statul să funcţioneze”, a declarat vicepremierul, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, România are prevederi suplimentare în acest domeniu față de alte țări din Uniunea Europeană. Anastasiu a invocat și faptul că funcționarii statului ezită să-și asume responsabilitățile necesare, astfel că se cer inutil de multe semnături.

„Avem nişte reglementări prin Europa, inclusiv pe achiziţii şi noi ne-am pus în plus şi în plus şi ne-am complicat viaţa. Pe de o parte, sunt mulţi care trebuie să justifice existenţa dintre cei care lucrează la stat, pe de altă parte frica, lipsa de curaj, de asumare. Aoleo, ne vine Curtea de Conturi, aoleo ne vine DNA-ul, aoleu, nu semnez. Am văzut nişte hârtii care sunt semnate de şapte, opt oameni. Şi se plimbă hârtia din birou în birou. (…) Trebuie să digitalizăm, trebuie să avem mai mult curaj. Şi într-adevăr să fim cu ochii în paişpe pentru a diminua corupţia”, a precizat Anastasiu.