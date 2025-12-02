Guvernul își asumă astăzi răspunderea pe noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor / Ce prevede legea

Premierul Ilie Bolojan merge marți după-amiază în Parlament pentru a-și angaja răspunderea pe reforma pensiilor magistraţilor, care crește vârsta de pensionare a magistraților.

Potrivit programului oficial, marţi, la ora 14.30, este programată Şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie.

La închiderea şedinţei solemne va avea loc ședinţa comună de plen, în cadrul căreia este programată angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru pensiile magistraților.

Proiectul inițial al Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților fusese respins de Curtea Constituțională pe motiv că Executivul nu a așteptat emiterea avizului CSM, fie el negativ sau pozitiv. Joi, CSM a dat avizul pe proiectul de lege. El este negativ.

Ce prevede proiectul adoptat de Guvern

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor, care crește vârsta de pensionare a magistraților, una dintre reformele pe care România s-a angajat că le va implementa prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională.

Perioada de tranziție însă a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani.

În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.