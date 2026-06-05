Guvernul Japoniei se teme că țara va deveni o „colonie AI”

Prim-ministra japoneză Sanae Takaichi într-o vizită la centrala de la Fukushima (imagine cu caracter ilustrativ), FOTO: Pool / Jiji Press Photo / Profimedia

Japonia ar putea cădea pradă unei noi forme de colonialism în era inteligenței artificiale dacă nu reușește să țină pasul cu dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii, a avertizat vineri ministrul japonez pentru digitalizare, citat de Reuters.

„Sper că mulți japonezi înțeleg că trebuie să accelerăm dezvoltarea inteligenței artificiale, altfel vom ajunge să devenim o «colonie a inteligenței artificiale»”, a declarat ministrul pentru digitalizare Hisashi Matsumoto.

Matsumoto a lansat acest avertisment în timp ce apăra un proiect de lege controversat pentru modificarea legislației japoneze privind protecția datelor cu caracter personal. Acesta vrea să permită companiilor de inteligență artificială să poată antrena modele folosind date precum dosare medicale și antecedente penale fără consimțământul explicit al persoanelor vizate.

Altfel spus, Japonia vrea să treacă în acest domeniu de la un „sistem opt-in”, în care datele persoanelor pot fi folosite doar dacă ele își dau acordul, la unul de tip „opt-out”, în care regula e că ele pot fi folosite dacă persoanele nu cer explicit contrariul.

„Scopul acestei modificări este că, în condițiile în care dezvoltarea inteligenței artificiale avansează atât de rapid, Japonia nu își poate permite să rămână în urmă”, a subliniat Matsumoto în cadrul unei conferințe de presă. Unele partide din opoziție și-au exprimat îngrijorarea față de proiectul de lege elaborat de guvern, invocând riscurile unor breșe de securitate a datelor.

Proiectul de lege, care a fost adoptat săptămâna trecută de camera inferioară a parlamentului, este acum dezbătut în camera superioară.

Hisashi Matsumoto, ministrul japonez pentru digitalizare, FOTO: Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Japonia nu e singura țară care se teme că va rămâne în urmă în „era AI”

Guvernul Japoniei și-a intensificat eforturile – folosind subvenții, achiziții publice direcționate și modificări legislative – pentru a sprijini dezvoltarea autohtonă a inteligenței artificiale, pe fondul unei curse tehnologice globale tot mai intense, conduse de Statele Unite și China.

Japonia a încurajat investițiile și accesul sporit la tehnologie din partea unor companii americane precum Microsoft și OpenAI, în cadrul relațiilor de securitate dintre Washington și Tokyo. Însă guvernul japonez a susținut totodată actori interni, inclusiv SoftBank, Sakura Internet și producători de cipuri, pentru a extinde modelele de inteligență artificială dezvoltate pe plan intern și capacitatea națională de calcul.

Eforturile Japoniei de a ține pasul cu cursa globală în domeniul inteligenței artificiale reflectă o preocupare mai amplă împărtășită de guverne din întreaga lume, care se tem să nu rămână în urmă și să devină tot mai dependente de tehnologia străină.

Mai devreme în cursul acestei săptămâni, Uniunea Europeană a prezentat un nou pachet privind suveranitatea tehnologică, menit să stimuleze industriile europene de cloud, inteligență artificială și semiconductori și să reducă dependența de companiile tehnologice americane.