Șeful Nvidia avertizează că un spital e construit în 3 zile în China, în timp ce SUA au nevoie de 3 ani pentru un centru de date

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, fotografiat în timp ce semnează autografe în timpul unei conferințe economice la care a participat în Coreea de Sud pe 31 decembrie 2025, FOTO: Lee Jin-man / AP / Profimedia Images

Deși Statele Unite păstrează un avantaj în privința cipurilor pentru inteligență artificială (AI), CEO-ul Nvidia Jensen Huang avertizează că China poate construi proiecte de mare anvergură într-un ritm amețitor, relatează revista Fortune.

„Dacă vrei să construiești un centru de date aici, în Statele Unite, de la momentul în care începi lucrările până la operaționalizarea unui supercomputer de inteligență artificială durează probabil cam trei ani”, a spus Huang într-o discuție cu public pe care a avut-o cu John Hamre, președintele Centrului pentru Studii Internaționale și Strategice, un think tank de la Washington.

„Ei (n.r. chinezii) pot construi un spital într-un weekend”, a adăugat Huang, CEO-ul celei mai valoroase companii din lume. La sfârșitul lui octombrie Nvidia a devenit pentru scurt timp prima companie din istorie a cărei capitalizare de piață a depășit 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari.

Huang afirmă că viteza cu care China poate construi infrastructură este doar una dintre preocupările sale. El este îngrijorat și de capacitatea comparativă a celor două țări de a susține „boom”-ul inteligenței artificiale.

China are „de două ori mai multă energie decât avem noi ca națiune, iar economia noastră este mai mare decât a lor. Nu are niciun sens pentru mine”, a spus Jensen Huang.

Potrivit acestuia, capacitatea energetică a Chinei continuă să crească „în linie dreaptă”, în timp ce cea a Statelor Unite rămâne relativ constantă.

Totuși, Huang a subliniat că Nvidia este „cu mai multe generații înaintea” Chinei în ceea ce privește tehnologia de cipuri pentru inteligență artificială, tehnologie necesară pentru a susține cererea pentru tehnologie și procesul de fabricare a semiconductorilor. Însă el a avertizat că situația nu trebuie să provoace delăsare și a adăugat că „oricine crede că China nu poate fabrica ratează o idee esențială”.

La începutul lunii trecute, Huang a atras atenția prezicând că a doua cea mai mare economie a lumii va câștiga cursa pentru inteligența artificială în fața SUA – un mesaj pe care l-a temperat ușor la scurt timp după aceea, spunând într-un mesaj distribuit de Nvidia pe rețelele de socializare că Beijingul se află „la nanosecunde în urma Americii” în cursă.

Nvidia este doar una dintre marile companii de tehnologie care investesc miliarde de dolari în extinderea centrelor de date din Statele Unite – un efort care, spun experții, – ar putea depăși 100 de miliarde de dolari doar în 2026.

Raul Martynek, directorul DataBank, o companie care colaborează cu giganți tech pentru construirea de centre de date, a declarat că prețul mediu al unui centru de date este de 10 până la 15 milioane de dolari per megawatt (MW), iar un centru de date tipic, de dimensiuni mai mici, necesită 40 MW.

„În Statele Unite, credem că vor fi puși în funcțiune între 5 și 7 gigawați în anul următor pentru a susține această cerere aparent nesățioasă pentru AI”, a declarat Martynek pentru revista Fortune.