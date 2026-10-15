Guvernul Niculescu promite scutire de CASS pentru mamele cu copii sub 2 ani. Reguli noi pentru indemnizații

Mamele cu copii sub doi ani vor fi scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), potrivit programului de guvernare al Guvernului Luca Niculescu.

De aceeași măsură vor beneficia și veteranii de război.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10% pentru indemnizațiile pentru creșterea copilului, precum și pentru cele primite de veteranii de război a fost introdusă în 2025, în pachetul de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului.

În programul de guvernare al Guvernului Niculescu se face referire la scutirea de plata CASS a mamele cu copii sub 2 ani, nu la persoanele beneficiare de indemnizație de creștere copil.

„În limita traiectoriei de deficit asumate și cu măsuri compensatorii echivalente, scutim de contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) mamele cu copii sub 2 ani și a veteranilor de război”, scrie în documentul depus la Parlament de Luca Niculescu.

Indemnizație plătită și după revenirea la muncă

O altă măsură care vizează persoanele care au copii se referă la părintele care revine la muncă din concediul de creștere a copilului.

Astfel, acesta ar putea fi recompensat cu până la șase indemnizații, în funcție de momentul revenirii în activitate.

„Propunem modificarea OUG nr. 111/2010 pentru ca părintele care revine voluntar la muncă să păstreze indemnizația de creștere a copilului încă 6 luni, dacă revine când copilul are între 6 și 12 luni, sau încă 3 luni, dacă revine după vârsta de 12 luni, fără stimulent de inserție în această perioadă și cu regimul mai favorabil pentru copilul cu dizabilități, precum și pentru ca bunicii angajați să poată prelua concediul, cu acordul părinților.”, scrie în programul de guvernare.

De asemenea, Guvernul Niculescu se angajează să mențină subvenția de 2.250 lei pe lună pentru angajatorii care încadrează părinți cu trei sau mai mulți copii, cu obligația păstrării raportului de muncă cel puțin 12 luni după subvenție.