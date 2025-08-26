Guvernul Orban, sfidat de către primarul Budapestei. Reacție dură din partea Fidesz

Partidul Fidesz al premierului conservator ungar Viktor Orban a reacţionat marţi cu indignare după ce primarul liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, a iluminat în weekend un pod peste Dunăre în culorile albastru-galben ale drapelului Ucrainei cu ocazia zilei naţionale a acestei ţări, relatează agenţia MTI, preluată de Agerpres.

Este „scandalos” că Gergely Karacsony a aprobat iluminarea Podului cu Lanţuri în culorile naţionale ucrainene, „mai ales după ce preşedintele ucrainean a ameninţat Ungaria”, a transmis grupul Fidesz din consiliul general al primăriei capitalei Budapesta.

„Ce ar trebui să facă un edil respectabil când propriul său popor este ameninţat şi şantajat de o altă ţară? Răspunsul lui Gergely Karacsony este că unul dintre podurile cele mai emblematice şi simbolice ale minunatei noastre ţări, Podul cu Lanţuri, trebuie iluminat în culorile acelei ţări”, a declarat un consilier municipal din partea Fidesz, Bela Radics.

„Podul cu Lanţuri nu trebuie să fie albastru-galben, ci roşu, alb şi verde”, culorile drapelului Ungariei, iar „dacă cineva atacă şi ameninţă poporul nostru, noi trebuie să apărăm cetăţenii ungari, nu să reprezentăm ucrainenii”, a indicat acelaşi politician din partidul lui Orban. El a remarcat în context că guvernul ungar a decis să nu sprijine aderarea rapidă a Ucrainei la UE, lucru care, „pe bună dreptate, este o chestiune sensibilă pentru preşedintele ucrainean” Volodimir Zelenski.

Partidul lui Orban este cu atât mai indignat de gestul primarului liberal cu cât acesta survine după ce furnizarea de petrol rusesc către Ungaria (şi de asemenea către Slovacia) prin conducta Drujba a fost oprită săptămâna trecută în urma a două atacuri ucrainene cu drone asupra unor infrastructuri ale oleoductului.

Relațiile dintre Kiev și Budapesta, din ce în ce mai tensionate

În timp ce Comisia Europeană nu a reacţionat la protestele Ungariei, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha i-a sugerat guvernului ungar să se plângă pe lângă „prietenii săi de la Moscova”.

În cadrul unei conferințe de presă din 24 august, președintele Volodimir Zelenski a sugerat că viitorul conductei petroliere Drujba ar putea depinde de poziția Ungariei cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Am susținut întotdeauna prietenia dintre Ucraina și Ungaria”, a declarat Zelenski. „Existența conductei „Drujba” depinde de poziția Ungariei.”

Declarațiile lui Zelenski au stârnit o reacție dură din partea ministrului de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care l-a acuzat pe Zelenski că amenință Ungaria și suveranitatea acesteia.

„Îl îndemnăm pe Volodimir Zelenski să înceteze amenințările la adresa Ungariei și să nu mai pună în pericol securitatea noastră energetică”, a declarat Szijjarto într-o postare pe Facebook.

De la Kiev, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha a răspuns la comentariile lui Szijjarto îndemnând Ungaria să-și reducă dependența de energia rusă, scrie Kyiv Independent.

„Nu e nevoie să-i spui președintelui ucrainean ce să facă sau să spună și când. El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei”, a scris Sîbiha pe X. „Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre”, a adăugat el.