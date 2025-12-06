Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virsului care provoacă pesta porcină africană

Guvernul spaniol a anunţat vineri că „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii, relatează AFP, conform News.ro.

Inofensivă pentru oameni, pesta porcină africană este o boală virală hemoragică cu o rată de mortalitate de aproape 100% la porci şi mistreţi.

De la 28 noiembrie, 13 cazuri au fost depistate într-o zonă din Catalonia (nord-est), iar autorităţile încearcă să oprească răspândirea bolii, mobilizând inclusiv o sută de soldaţi.

Confruntat cu această situaţie fără precedent în ultimii 30 de ani, Ministerul Agriculturii din Spania a anunţat vineri într-un comunicat că „va deschide o anchetă suplimentară privind originea virusului”.

Conform ministerului, care citează un raport prezentat vineri de laboratorul din regiunea Madrid care a realizat secvenţierea virusului depistat în Catalonia, grupul său genetic nu corespunde celui care circulă în prezent în cele zece ţări europene afectate de pesta porcină africană.

În schimb, acesta este „foarte similar” cu tulpina virală denumită „Georgia 2007”, „un virus de referinţă utilizat frecvent în infecţiile experimentale care se fac în domeniul creşterii intensive a animalelor pentru a efectua studii virologice sau pentru a evalua eficacitatea vaccinurilor în curs de dezvoltare”, potrivit ministerului spaniol.

Astfel, „raportul (laboratorului situat lângă Madrid – n.r.) sugerează că virusul nu provine de la animale sau produse de origine animală provenite din anumite ţări în care infecţia este prezentă în prezent”, punctează ministerul. Şi adaugă, în mod mai explicit: „Descoperirea unui virus similar cu cel care a circulat în Georgia nu exclude, aşadar, posibilitatea ca acesta să provină dintr-o instalaţie de izolare biologică”.

Până acum, o altă ipoteză luată în considerare de experţi era că virusul ar fi putut ajunge acolo prin intermediul unor mezeluri contaminate transportate pe şosea, aruncate şi consumate apoi de un mistreţ.

Un laborator (IRTA-CReSA) cu unităţi de izolare biologică de nivel 2 şi 3 (pe o scară de 4) este situat la câţiva kilometri de zona din Catalonia unde au fost găsiţi mistreţii morţi.

Joi, Joaquim Segalès, unul dintre cercetătorii săi, a respins într-o declaraţie pentru AFP ipoteza unei scurgeri accidentale, asigurând că nu are „niciun element care să sugereze că centrul ar putea fi la originea epidemiei actuale” de pestă porcină africană, studiată „de 18 ani” în acest laborator.

Òscar Ordeig, responsabilul cu agricultura din cadrul guvernului catalan, a declarat vineri că autorităţile regionale „nu confirmă şi nici nu infirmă" această ipoteză, invocând „informaţii lipsă".










