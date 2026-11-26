Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a anunţat joi că executivul a aprobat un memorandum prin care România va beneficia de expertiza specialiştilor din Grecia în a creşte gradul de colectare şi nivelul de disciplină fiscală, relatează News.ro.

Cărbunaru a declarat după şedinţa de Guvern că, în privinţa chestiunilor legate de măsurile pe care guvernul României intenţionează să le ia şi să le intensifice pentru a creşte gradul de colectare şi nivelul de disciplină fiscală, premierul a avut, după preluarea mandatului, o convorbire telefonică cu omologul său elen Kyriakos Mitsotakis şi că una dintre temele atinse a fost şi posibilitatea de a beneficia de expertiza pe care specialiştii din Grecia au probat-o în a creşte gradul de colectare şi nivelul de disciplină fiscală.

„Este motivul pentru care, iată, astăzi guvernul a aprobat demararea acestui dialog între Ministerul Economiei şi Finanţelor din Republica Elenă şi Ministerul Finanţelor din România, un memorandum de înţelegere care generează cadrul de cooperare instituţională, în care România are ca obiectiv strategic să valorifice experienţa şi expertiza administraţiei elene, în special în domeniul digitalizării fiscale, dar şi al utilizării datelor pentru prevenirea şi combaterea fraudei, în vederea îmbunătăţirii conformării fiscale şi reducerii deficitului de încasare a TVA”, a declarat Dan Cărbunaru.

Domeniile în care Guvernul va apela la expertiza Greciei

Cărbunaru a precizat că „sunt şase domenii majore de cooperare, modernizarea administraţiei fiscale şi combaterea evaziunii, managementul finanţelor publice şi politica fiscal-bugetară, investiţii şi dezvoltarea economică, fonduri europene şi reforme structurale, transformarea digitală şi modernizarea instituţională, cooperarea economică şi financiară europeană”.

„Cum se va manifesta în mod concret această cooperare? Schimbul de experţi, vizite de studiu, misiuni tehnice, seminarii, programe de formare, grupuri de lucru, tematice şi proiecte pilot. De asemenea, vor fi explorate oportunităţi de sprijin prin instrumentele europene, precum instrumentul de asistenţă tehnică, programul Fiscaliz şi mecanisme de cooperare oferite de organizaţia intra-europeană administraţiilor fiscale”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„Este un demers care vine în completarea preocupărilor acestui guvern de a echilibra mult mai bine bugetul şi mai ales modalitatea de colectare a taxelor”, a mai spus Cărbunaru.