Guvernul va negocia cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor, anunță Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat miercuri că ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, este mandatat ca în negocierile care se poartă cu Comisia Europeană, până săptămâna viitoare, să solicite un acord pe o creștere eșalonată a salariilor la demnitari.

„L-am mandatat astăzi pe domnul ministru Pîslaru ca în negocierile pe care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eşaloneze în următorii ani creşterea salariilor la demnitari”, a anunţat Ilie Bolojan la DigiFM, citat de News.ro

Bolojan a precizat că Pîslaru are acest mandat pentru că Ministerul Muncii a propus acest proiect.

Premierul a menţionat că pe legea salarizării a fost o negociere care a fost convenită de toate partidele.

„Eu nu voi fugi de aceste răspunderi, niciodată. Problema de fond este că nu putem creşte salariile peste o anumită anvelopă. Trebuie să vedem cum facem să eliminăm anumite inechităţi care s-au acumulat în aceşti ani şi, la final, cum facem ca ceea ce votăm să fie acceptat de Comisia Europeană, ca să ne luăm cei 770 milioane de euro”, a subliniat Ilie Bolojan.

De ce se măresc salariile la demnitari

Premierul a mai spus că „anvelopa salariilor demnitarilor este foarte scăzută, raportat la marile familii ocupaţionale”.

„Aici nu-i vorba de anvelopă, este de un semnal pe care-l dăm cetăţenilor noştri, unde nu asta e prima noastră grijă, să îndreptăm salariile demnitarilor, dar ei, când s-a plecat cu proiectul de lege, trebuiau să fie puşi într-o ierarhie, prima dată, sigur, preşedintele României, premierul şi aşa mai departe. V-aş da un exemplu ca să vedeţi apropo de ierarhie şi de populism. Când am analizat de ce nu merg fondurile europene şi care e situaţia, asta a fost în vara anului trecut şi am luat primele măsuri de corecţie, am constatat că ministerele care aveau proiecte pe fondurile europene, cum este Ministerul proiectelor europene, unde erau vreo două mii de angajaţi unde câştigul mediu net era cât al premierului României. Toţi directorii aveau peste 4.000 de euro, net”, a spus Bolojan.

„Gândiţi-vă că una este răspunderea unui premier, indiferent cine este el, a unui ministru şi alta e răspunderea unui funcţionar”, a mai spus Bolojan, precizând că încă „se zbate” şi astăzi să treacă hotărârea de guvern prin care sporul de fonduri europene nu se mai dă pentru calificativul de anul trecut, ci se dă dacă ai făcut plăţile, dacă merg proiectele.

„Aşa e şi în sectorul privat. Ţi-ai făcut treaba? Ţi-ai luat bonusul, nu ţi-ai făcut treaba, nu e normal să ţi-l iei”, a explicat premierul.