Guvernul vrea să prelungească starea de criză pe piața carburanților cu încă trei luni

Ministerul Finanţelor a anunțat luni că va menţine măsurile de protecţie pentru limitarea creşterii preţurilor la carburanţi şi în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027, inclusiv diminuarea temporară a accizei la motorina standard şi limitarea adaosului comercial la carburanţi, după ce termenul actual expiră la data de 31 octombrie, potrivit News.ro.

Proiectul de hotărâre se află în transparenţă decizională şi urmează parcursul de avizare prevăzut de lege.

„Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energiei au elaborat proiectul de hotărâre privind prelungirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027, în vederea menţinerii măsurilor destinate protejării populaţiei şi economiei de efectele nivelului ridicat al preţurilor la carburanţi”, a transmis Ministerul Finanţelor într-un comunciat de presă.

Prin acest proiect de hotărâre vor fi menţinute toate măsurile aflate în prezent în vigoare, inclusiv mecanismul de diminuare temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanţi și regimul de monitorizare a exporturilor şi livrărilor intracomunitare.

Încetarea măsurii de reducere a accizei ar determina o creştere estimată a preţului motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru la nivelul actual al pieţei, potrivit evaluărilor Ministerului Finanţelor.

„În condiţii de piaţă neschimbate, preţul mediu al motorinei ar putea creşte de la aproximativ 10,90 lei/litru la circa 11,75 lei/litru, ceea ce ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei pentru alimentarea unui autoturism cu un rezervor de 50 de litri”, se precizează în comunicat.

Hotărârea trebuie adoptată şi publicată înainte de 31 octombrie 2026 pentru a asigura continuitatea măsurilor aflate în prezent în aplicare, atrag atenţia reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Printre măsurile avute în vedere se află şi reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard, care expiră la data de 31 octombrie.

Intervenţia a urmărit limitarea efectului de propagare în lanţ al costurilor cu carburanţii, în special în transport şi logistică, cu impact asupra costurilor din economie şi asupra preţurilor bunurilor de consum. Iniţial, măsura urma să fie aplicată din 1 până în 15 septembrie, după care a tot fost prelungită.

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