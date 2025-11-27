Guvernul a declanșat cercetarea disciplinară împotriva angajatului care a împins jurnaliștii care voiau să-i pună întrebări premierului Bolojan

Guvernul a anunțat că a fost declanșată cercetarea disciplinară prealabulă împotriva unui ofițer de presă care a împins jurnaliștii aflați la Parlament care intenționau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan.

„La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost inițiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva angajatului instituției, cu atribuții de ofițer de presă, implicat în incidentul petrecut miercuri, 26 noiembrie, la Palatul Parlamentului.

Din dispoziția șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a fost constituită o comisie pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, coordonată de un demnitar cu experiență în domeniul legislației muncii. Din această comisie fac parte specialiști în domeniile juridic, comunicare și relații cu presa din cadrul instituției”, a transmis biroul de presă de la Palatul Victoria.

Citește și VIDEO Un angajat al guvernului blochează și împinge jurnaliștii care vor să pună întrebări premierului Ilie Bolojan / Reacția guvernului

Potrivit imaginilor filmate în Parlament, bărbatul, care lucrează ca ofițer de presă, s-a pus in fata jurnaliștilor pentru a le bloca trecerea, iar pe unii i-a prins de maini cand îndreptau telefonul spre premier.

Pe un alt jurnalist l-a impins, in momentul in care acesta a vrut sa-l evite pentru a ajunge la premier.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent miercuri în Parlament la ședința în care președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare a Țării 2025-2030. El nu a făcut declarații nici în plen și nici la plecare.

La scurtă vreme după incident, Guvernul a transmis că regretă „excesul de zel” al ofițerului de presă, iar comportamentul acestuia va fi suspus unei verificări disciplinare. „Asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta”, precizează executivul.