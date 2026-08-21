Gwyneth Paltrow e criticată dur după ce a invitat la cină un cunoscut miliardar. „Vom servi burrito cu pește-spadă”, răspunde actrița

Actrița și antreprenoarea americană Gwyneth Paltrow a devenit ținta unor critici mai puțin obișnuite în mediul online, după ce în presa din SUA a apărut informația că a ales să îl invite pentru o cină pe Sam Altman, CEO-ul companiei OpenAI, relatează revista People.

Informația a fost dezvăluită într-un newsletter săptămânal al publicației Puck, care a scris că actrița în vârstă de 53 de ani urma să găzduiască la casa ei din Hamptons o cină privată, „off the record” în onoarea lui Altman. Puck a publicat și o imagine cu ceea ce părea să fie o invitație oficială din partea lui Paltrow.

Revista Forbes a scris încă din primăvara lui 2024 că Altman a devenit miliardar datorită participației sale în OpenAI, averea sa fiind estimată în prezent la 3,5 miliarde de dolari.

Criticile exprimate acum în mediul online față de Paltrow au avut însă mai mult de-a face cu reacțiile negative pe care știrile legate de inteligența artificială au ajuns să le stârnească în SUA.

Utilizatorii rețelelor sociale au redistribuit imaginea presupusei invitații și au criticat-o pe vedeta care a pus recent capăt pauzei sale îndelungate de la actorie pentru a juca în filmul „Marty Supreme”.

Gwyneth Paltrow a ajuns în mijlocul vâltorii create de AI în Statele Unite

Comentatori de pe rețeaua „X” au numit-o pe Paltrow „o răufăcătoare” și „ruptă de realitate”, în timp ce comediantul-activist Matt Bernstein a publicat un videoclip în care a sugerat că legăturile ei cu inteligența artificială reprezintă „tehno-fascism”.

Termenul e folosit de regulă pentru a desemna o paradigmă în care marile companii de tehnologie exercită un control nefiresc asupra societății și factorilor de decizie politică.

OpenAI, compania care a dat startul „revoluției AI” prin lansarea ChatGPT, a fost ținta unor critici puternice în SUA după ce și-a oferit serviciile Pentagonului imediat după ce acesta a denunțat contractele încheiate cu startup-ul rival Anthropic.

Reprezentanții Anthropic au declarat că Pentagonul a luat decizia după ce compania a refuzat să permită folosirea instrumentelor sale AI pentru activități pe care le consideră ilegale sau imorale, precum supravegherea cetățenilor SUA sau implementarea lor în arme autonome, ce iau decizii independent de factorul uman.

Sam Altman, fotografiat în timpul unor comentarii făcute pentru presă în iulie 2025, FOTO: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia Images

Actrița nu e la prima controversă legată de promovarea unor personaje din Silicon Valley

Actrița premiată cu Oscar pentru interpretarea din „Shakespeare in Love” din 1999 a răspuns în cele din urmă criticilor. Ea a ironizat contestațiile și a distribuit joi pe Instagram mai multe versiuni ale invitației la cină, susținând că aceasta urma să fie organizată în onoarea unor filme și personaje precum „M3GAN”, „Samantha Jones”, „SHREK”, „Jessica Rabbit” și „Chanty Beluga”.

Ultima „invitație” face referire la Chanty Beluga, un personaj creat de comedianta Courtney O’Donnell, care a devenit viral în ultimele săptămâni. Paltrow a publicat și o descriere ironică alături de imagini: „Vom servi burrito cu pește-spadă și latte cu spumă de cheddar, la cerere”.

PEOPLE a contactat reprezentanții lui Paltrow și ai OpenAI pentru comentarii.

În iunie, Paltrow a ajuns în atenția presei după ce l-a avut invitat în podcastul său „Goop” pe antreprenorul miliardar din domeniul tehnologiei militare Trae Stephens. Cei doi au discutat despre planul lui Stephens de a consolida arsenalul militar al Americii.

În timpul conversației de o oră, Paltrow și acesta, unul dintre fondatorii companiei Anduril, au abordat o gamă largă de subiecte din industria de apărare, inclusiv „modul în care noile tehnologii modelează sistemul nostru de apărare” și „relația Americii din prezent cu apărarea”, potrivit descrierii oficiale a episodului.