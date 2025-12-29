Filmul electrizant care a convins-o pe Gwyneth Paltrow să se întoarcă la actorie a confirmat așteptările la box office și e deja în cursa pentru premii

Filmul „Avatar: Foc și cenușă” al lui James Cameron s-a menținut confortabil pe prima poziție în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografe, însă „Marty Supreme”, un nou lungmetraj în care Timothee Chalamet face echipă cu Gwyneth Paltrow, este cel care a atras atenția la box office-ul nord-american, relatează Variety.

„Marty Mauser, un tânăr cu un vis pe care nimeni nu îl respectă, trece prin iad și se întoarce din el în căutarea măreției”, notează descrierea succintă publicată de IMDb pentru lungmetrajul în care Chalamet, cel mai în vogă actor din noua generație de la Hollywood, interpretează rolul unui jucător de tenis de masă aspirant. Paltrow o joacă pe Kay Stone, o actriță bogată, retrasă din activitate, cu care Marty are o relație sexuală tumultoasă.

„Dramele sportive nu sunt de regulă filme de mari dimensiuni, dar distribuția potrivită le poate ridica nivelul”, a declarat pentru Variety David A. Gross, care conduce firma de consultanță cinematografică Franchise Entertainment Research. El amintește în acest sens de filme precum F1: The Movie, cu Brad Pitt în rol principal, și Air, lungmetrajul din 2023 cu Ben Affleck și Matt Damon. „Timothée Chalamet face exact acest tip de diferență”, subliniază analistul.

În ceea ce o privește pe Gwyneth Paltrow, noul film marchează primul său rol major după cel al lui Pepper Potts din Avengers: Endgame, care a devenit pentru scurt timp după lansarea sa în 2019 filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei. De atunci, ea a avut doar roluri sporadice, jucând în 2020 al doilea sezon al serialului său The Politician de pe Netflix și având roluri de voce în lungmetrajul She Said din 2022 despre scandalul #MeToo și într-un episod din serialul American Horror Story, în 2023.

Ea a explicat în interviuri acordate în ultimii ani că a ales să se dedice Goop, compania de wellness și stil de viață pe care a fondat-o în 2008.

„Marty Supreme”, un nou film de la un studio de top

Semnat de regizorul american Josh Safdie, Marty Supreme a avut cel mai bun debut dintre filmele noi lansate în cinematografele nord-americane în weekendul care tocmai s-a încheiat.

Cu încasări de 17,4 milioane de dolari de la 2.600 de săli de cinema în weekend și 27,1 milioane de dolari pe parcursul weekendului prelungit prilejuit de a doua zi a Crăciunului, el s-a poziționat pe locul trei în clasamentul box office din America de Nord, în spatele noului lungmetraj Avatar și a Zootropolis 2, filmul produs de Hollywood cu cele mai mari încasări în 2025.

Încasările pe cele trei zile ale weekendului obișnuit marchează al doilea cel mai mare weekend de debut din istoria A24, studioul independent care și-a clădit o reputație de a face lungmetraje apreciate cu bugete modeste după standardele Hollywood. El a produs filme precum Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar din 2023, Ex Machina, Talk to Me, Lady Bird, Midsommar sau The Whale, pelicula care i-a adus actorului Brendan Frasier primul său Premiu Oscar, de asemenea la ediția din 2023 a prestigioasei gale.

Anul trecut A24 a produs sau distribuit filme ca Civil War, lungmetrajul care s-a bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe, A Different Man, titlul care i-a adus actorului român Sebastian Stan primul Glob de Aur din carieră, Queer, apreciatul film cu Daniel Craig într-un rol inedit după ce a renunțat la cel al lui James Bond, sau The Brutalist, peliculă pentru care Adrien Brody a câștigat al doilea Premiu Oscar din carieră.

Civil War al regizorului Alex Garland rămâne cel mai bun debut al studioului, cu 25 de milioane de dolari într-un weekend tradițional de trei zile.

Filmul cu Paltrow și Chalamet urmează să apară în cinematografele din România luna viitoare

În cazul Marty Supreme, A24 a cheltuit aproximativ 70 de milioane de dolari pentru a-l produce – o sumă mult mai consistentă decât pentru majoritatea lungmetrajelor sale. Analiștii se așteaptă însă ca filmul să rămână o atracție în cinematografele nord-americane grație recenziilor stelare și impresiilor în general pozitive din partea publicului (în SUA a primit un calificativ „B+” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sălile de cinema).

În plus, el nu a fost lansat deocamdată pe piețele internaționale de unde sunt așteptate milioane suplimentare în încasări, ci doar în America de Nord. În România el va avea premiera generală în cinematografe în data de 23 ianuarie a anului viitor, potrivit Cinemagia.

În pofida faptului că și în SUA a avut abia acum premiera, Marty Supreme a obținut nominalizări la mai multe categorii pentru Globurile de Aur în condițiile în care acestea au fost anunțate pe 8 decembrie. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că lungmetrajul a fost prezentat criticilor de film printr-o proiecție „secretă” organizată în octombrie la Festivalul de Film de la New York.

Marty Supreme a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film de comedie sau musical, în timp ce Chalamet și regizorul Safdie au primit nominalizări la premiul pentru cel mai bun actor, respectiv scenariu. Gala Globurilor de Aur, cea care prefațează favoriții la Premiile Oscar, va avea loc în data de 11 ianuarie a anului viitor.

În ceea ce privește Oscarurile, Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului va anunța nominalizăriile la categoriile majore în data de 22 ianuarie a anului viitor, urmând ca râvnitele statuete să fie decernate în data de 15 martie 2026.