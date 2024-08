Gwyneth Paltrow se întoarce la actorie după o pauză de mai mulți ani

Actrița americană Gwyneth Paltrow a acceptat să joace într-un nou film după o pauză de 5 ani de la ultimul ei lungmetraj major și urmează să facă pereche cu unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood, relatează Variety și THR.

Viitorul lungmetraj în care va juca actrița în vârstă de 51 de ani se va numi Marty Supreme și va fi despre un campion la ping pong. Paltrow, o câștigătoare a Premiului Oscar grație interpretării sale din filmul Shakespeare in Love (1998), va juca în viitorul lungmetraj alături de actorul american Timothée Chalamet.

Chalamet, unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood după cum a arătat recent alegerea sa pentru rolurile principale din noile filme Dune și Wonka, va juca foarte probabil rolul campionului la ping pong.

Detaliile poveștii sunt ținute deocamdată secrete dar știm că filmul va fi produs de studioul independent A24, care în ultimii ani și-a clădit o reputație de a produce filme de succes la box office cu bugete modeste comparativ cu standardele Hollywood.

A24 a produs filme precum Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar de anul trecut, Ex Machina, Talk to Me, Lady Bird, Midsommar sau The Whale, pelicula care i-a adus actorului Brendan Frasier primul său Premiu Oscar, de asemenea la ediția din 2023 a prestigioasei gale.

Printre filmele lansate anul acesta de A24 se numără și Civil War, un lungmetraj care a făcut furori în Statele Unite și pe care Rusia a ales să îl difuzeze sub alt nume.

Cu ce s-a ocupat Gwyneth Paltrow în ultimii ani

Pentru actrița americană rolul din Marty Supreme va fi primul rol major într-un film după cel al lui Pepper Potts din Avengers: Endgame, care a devenit pentru scurt timp după lansarea sa în 2019 filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei.

Ea nu a dispărut chiar complet de la Hollywood, de atunci, jucând în 2020 al doilea sezon al serialului său The Politician de pe Netflix și având roluri de voce în lungmetrajul She Said din 2022 despre scandalul #MeToo și într-un episod din serialul American Horror Story, în 2023.

Însă aparițiile au fost sporadice pentru Paltrow, una dintre cele mai apreciate și de succes actrițe ale anilor 1990 și 2000. Ea a explicat în interviuri acordate în ultimii ani că a ales să se dedice Goop, compania de wellness și stil de viață pe care a fondat-o în 2008.

În 2022 ea a vorbit despre pauza luată de la actorie și a dezvăluit că nu îi lipsește agitația de pe platourile de filmare și cea legată de producerea și promovarea unui film.

„Echipa încearcă mereu să mă convingă să fac un film, dar eu iubesc cu adevărat ceea ce fac. Și iubesc cât de imediat este totul și cum putem crea un produs din nimic, în care să credem atât de mult”, a spus ea într-un interviu acordat emisiunii TV „Today”.

Mai recent, ea s-a numărat printre actorii din franciza de filme Avengers care și-au exprimat surprinderea față de decizia lui Robert Downey Jr. de a reveni într-un nou rol de antagonist, după ce l-a jucat pe Tony Stark / Iron Man atâția ani în Universul Cinematografic Marvel.