Hackerii ruși, vinovați pentru sabotajul major de la un baraj din Norvegia, acuză șefa contraspionajului de la Oslo

Hackerii ruși au preluat pentru scurt timp controlul unui baraj din Norvegia în acest an, a declarat miercuri șea agenției de contraspionaj din țara nordică, fiind prima dată când Oslo atribuie oficial atacul cibernetic țării vecine, relatează Reuters.

În 7 aprilie, în timp ce se aflau la comanda barajului din Bremanger, în vestul Norvegiei, hackerii au deschis o poartă de evacuare și au eliberat 500 de litri de apă pe secundă timp de patru ore înainte ca atacul să fie detectat și oprit, declaraseră anterior autoritățile.

Nu au existat răniți în urma atacului.

Norvegia își produce cea mai mare parte a energiei electrice prin intermediul barajelor hidroelectrice, iar autoritățile din sectorul de intelligence avertizaseră în trecut cu privire la riscul de atacuri asupra infrastructurii energetice din țară.

„În ultimul an, am observat o schimbare în activitatea actorilor cibernetici pro-ruși”, a declarat directoarea serviciului de securitate (PST), Beate Gangaas.

Incidentul de la Bremanger a fost o astfel de activitate, a adăugat Gangaas.

„Scopul acestui tip de operațiune este de a influența și de a provoca frică și haos în rândul populației generale”, a spus ea. „Vecinul nostru rus a devenit mai periculos”, a avertizat șefa PST.

Rusia neagă acuzațiile

Ambasada Rusiei la Oslo susține că declarațiile șefei PST sunt „nefondate și motivate politic”.

„Este evident că PST încearcă fără succes să justifice amenințarea mitică de sabotaj rusesc împotriva infrastructurii norvegiene în acest an, pe care chiar el a inventat-o în raportul său (anual) din februarie”, susține misiunea diplomatică rusă într-o declarație trimisă prin e-mail către Reuters.

Anul trecut, șeful spionajului britanic a acuzat Rusia că duce o „campanie uimitor de nesăbuită” de sabotaje în Europa, în parte pentru a speria țările europene astfel încât acestea să nu mai ajute Ucraina. Moscova a negat și această acuzație.

După discursul de miercuri, șefa PST a declarat pentru Reuters că a făcut publică această atribuire pentru a avertiza populația generală și pentru a încerca să împiedice Rusia să lanseze alte atacuri.

„Vreau ca norvegienii să fie pregătiți”, a spus ea într-un interviu.

Norvegia, membră NATO, are o frontieră comună cu Rusia în zona arctică. Precum celelalte țări nordice, este o susținătoare fermă a Ucrainei. De asemenea, este cel mai mare furnizor de gaze al Europei, gaz care este transportat în principal printr-o rețea de conducte din Marea Nordului.