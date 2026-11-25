Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase, trei dintre cei mai mari sportivi din istoria României, s-au întâlnit miercuri, 25 noiembrie, cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican.

Cei trei au participat la audiența generală a Suveranului Pontif, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), și George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.

Cele trei legende ale sportului românesc i-au oferit Suveranului Pontif mai multe obiecte cu semnificații aparte.

Ilie Năstase i-a dăruit Papei Leon al XIV-lea, cunoscut pentru pasiunea sa pentru tenis, o rachetă pe care a folosit-o în 1976, an în care fostul lider mondial a câștigat mai multe turnee internaționale.

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