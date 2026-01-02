„Halucinant”. Emilia Șercan afirmă că i se cere insistent să verifice doctoratul lui Nicușor Dan

Jurnalista Emilia Șercan, care a publicat în ultimii ani numeroase investigații care au arătat acte de plagiat ale unor politicieni cunoscuți, afirmă că i se cere insistent acum să verifice și doctoratul în matematică luat la Universitatea Sorbona de președintele Nicușor Dan. Ea explică de ce situația i se pare de neînțeles.

„Am o avalanșă de cereri primite pe Facebook și Instagram să îi verific doctoratul președintelui Nicușor Dan.

Unele pe un ton imperativ, altele pe un ton insinuant, altele sub formă de rugăminți, altele amestecate cu acuzații la adresa mea – că, deh, sunt ‘useristă’ și de aia nu vreau să mă ‘bag’”, a scris Emilia Șercan vineri într-un mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook. Jurnalista continuă într-o notă ironică:

„Practic, oamenii ăștia îmi cer cam așa:

să nu mă mai uit la orice exercițiu sau problemă de matematică ca și cum m-aș uita la ceva scris în chineză sau arabă;

să nu caut rapid calculatorul când am de făcut niște adunări care depășesc trei cifre (sau numere? încă trebuie să mă gândesc puțin ca să fac diferența);

să nu caut pe net regula de trei simplă când am de calculat un procent;

să nu urăsc matematica cum am început să o fac în clasa a III-a după un episod cu învățătoarea;

să mă nasc a doua oară și să mă reapuc de matematică de la zero, ca poate o să se prindă ceva de mine;

să…”.

Șercan afirmă că, lăsând gluma la o parte, i se pare „halucinant că niște semeni pot pune la îndoială faptul că Nicușor Dan ar putea să aibă un doctorat făcut pe bune și vor cu tot dinadinsul să îl pună alături de lunga listă de impostori din politica românească”.

Emilia Șercan a amintit de criteriul pe care-l folosește să decidă politicienii cărora le verifică doctoratele

Ea spune că nu se îndoiește nicio secundă că doctoratul lui Nicușor Dan „este la distanță de ani lumină de orice suspiciune” și amintește că acesta a luat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică de două ori.

„Asta înseamnă că a fost cel mai bun elev la matematică DIN LUME de două ori. Cu toate astea, sunt unii oameni care nu înțeleg lucrul ăsta și cred că cineva care a excelat la modul ăsta nu ar fi capabil să obțină un doctorat în domeniul în care este expert. Sunt oameni care nu înțeleg câtă muncă, pasiune și dedicare trebuie să aibă o persoană pentru a ajunge la un asemenea nivel de performanță (…)”, scrie Emilia Șercan.

„În cazul unui om cu performanțe de necontestat într-un domeniu, cum este președintele Dan, nu e nevoie să mă gândesc să îi verific doctoratul, chiar dacă aș fi cea mai tare la matematică de pe planetă. Am explicat de nu știu câte ori – pentru că am fost întrebată de foarte multe ori – de ce îi verific pe anumiți politicieni. Răspunsul meu a fost întotdeauna același: verific politicieni sau înalți funcționari publici ai statului care în perioada în care se presupune că făceau studiile doctorale aveau locuri de muncă solicitante și care, în mod normal, nu ar fi avut timp să mai facă și un doctorat. Mă uit peste CV-uri să văd dacă miros a impostură”, explică jurnalista.

„Sper că am răspuns cu asta la întrebarea de ce nu îi verific doctoratul președintelui Nicușor Dan. La mulți ani tuturor și vă doresc un an blând și plictisitor, că de șocuri și spaime suntem sătuli!”, și-a încheiat ea mesajul.