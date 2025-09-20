Hamas a publicat fotografii „de adio” cu ostaticii israelieni și îl avertizează pe Netanyahu să oprească ofensiva din Gaza

Aripa armată a Hamas a publicat sâmbătă pe Telegram fotografii „de adio” cu cei mai mulți dintre ostaticii aflați încă în enclava palestiniană, avertizând că atacul Israelului asupra orașului Gaza i-ar putea pune în pericol, relatează AFP.

Prin intermediul imaginilor, organizația a evocat și cazul unui pilot israelian care a dispărut în 1986, când avionul său a fost doborât în Liban.

Dintre cei 251 de oameni luați ostatici de militanții palestinieni în timpul atacului lansat asupra Israelului în 7 octombrie 2023, 47 se află în continuare în Fâșia Gaza – despre 25 dintre ei armata israeliană spune că nu mai sunt în viață.

„Din cauza obstinației lui Netanyahu (premierul Israelului, n.r.) și a supunerii lui Zamir (șeful armatei israeliene, n.r.)… o fotografie de adio făcută la începutul operațiunii din Gaza”, au scris Brigăzile Ezzedine Al-Qassam, brațul militar al Hamas, lângă fotografii.

Israelul a lansat marți un asalt terestru asupra orașului Gaza, după săptămâni de atacuri aeriene intense care vizează în continuare cel mai mare centru urban din enclava palestiniană.

Sute de mii de locuitori au fugit, în timp ce familiile ostaticilor israelieni au îndemnat guvernul Netanyaho să oprească ofensiva, avertizând că aceasta pune în pericol viața celor dragi care se află în continuare în captivitate în Gaza.

Brigăzile Ezzedine Al-Qassam au publicat pe canalul lor de Telegram 46 de fotografii cu ostaticii, iar fiecare dintre ele a fost etichetată cu numele lui Ron Arad, un pilot al forțelor aeriene israeliene al cărui avion s-a prăbușit în sudul Libanului în 1986, în timpul războiului civil libanez.