„Hamas este pregătit pentru pace”. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan: „S-a deschis o fereastră de oportunitate”

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sâmbătă reacția pozitivă a Hamas față de acordul de pace propus de președintele american Donald Trump și a afirmat că gruparea este „pregătită pentru pace”, potrivit AFP.

„Hamas a demonstrat, așa cum a făcut de multe ori în trecut, că este pregătit pentru pace. Astfel, s-a deschis o fereastră de oportunitate pentru o pace durabilă în regiunea noastră”, a declarat Erdogan, în cadrul unei ceremonii la Istanbul.

Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters.

Într-un mesaj postat pe reţelele sociale, liderul de la Casa Albă a cerut ulterior Israelului să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, pentru a putea scoate ostaticii, considerând că grupul militant este dispus să facă pace.

Planul lui Trump specifică un armistiţiu imediat, un schimb al tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas cu palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere treptată a Israelului din Gaza, dezarmarea Hamas şi introducerea unui guvern de tranziţie condus de un organism internaţional.