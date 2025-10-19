Hamas neagă acuzațiile Departamentului de Stat al SUA privind „încălcarea armistițiului”

Abu Obaida (centru), purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin Al-Qassam, ramura armată a mişcării palestiniene Hamas, în timpul unor declarații acordate presei, în orașul Gaza. Credit foto: Mahmud Hams / AFP / Profimedia

Hamas a respins duminică o declarație a Departamentului de Stat al SUA în care se citează „informații credibile” care indică faptul că gruparea militantă palestiniană ar urma să încalce în curând acordul de încetare a focului cu Israelul, potrivit Reuters.

Hamas a recționat, duminică, afirmând că aceste acuzații sunt false.

Departamentul de Stat a susținut sâmbătă că Hamas pregătește un atac iminent împotriva civililor din Gaza, ceea ce ar constitui o „încălcare a armistițiului”, conform AFP.

„Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o încălcare directă și gravă a acordului de încetare a focului și ar compromite progresele semnificative realizate grație eforturilor de mediere”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat.

„Dacă Hamas va realiza acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populația din Gaza și pentru a păstra integritatea armistițiului”, adaugă acesta.

Comunicatul nu detaliază aceste măsuri, în timp ce președintele Trump a amenințat deja Hamas cu represalii după execuția civililor din această săptămână.

„Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu era prevăzut în acord, nu vom avea altă opțiune decât să mergem să-i ucidem”, a scris joi președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

El nu a precizat cine ar fi responsabil de această potențială operațiune.