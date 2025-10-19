Hamas pregătește un atac asupra civililor din Gaza, susține SUA. „Încălcarea iminentă a armistițiului”

O imagine cu ruinele clădirilor după încetarea focului, în timp ce viața de zi cu zi continuă în Khan Yunis, Gaza, pe 18 octombrie 2025. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Departamentul de Stat a declarat sâmbătă că are „informații credibile” potrivit cărora gruparea islamistă palestiniană Hamas pregătește un atac iminent împotriva civililor din Gaza, ceea ce ar constitui o „încălcare a armistițiului”, transmite AFP.

„Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o încălcare directă și gravă a acordului de încetare a focului și ar compromite progresele semnificative realizate grație eforturilor de mediere”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat.

„Dacă Hamas va realiza acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populația din Gaza și pentru a păstra integritatea armistițiului”, adaugă acesta.

Comunicatul nu detaliază aceste măsuri, în timp ce președintele Trump a amenințat deja Hamas cu represalii după execuția civililor din această săptămână.

„Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu era prevăzut în acord, nu vom avea altă opțiune decât să mergem să-i ucidem”, a scris joi președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

El nu a precizat cine ar fi responsabil de această potențială operațiune.

Hamas și Israelul au convenit săptămâna trecută asupra unui acord de pace în etape, prin care Israelul urma să pună capăt ofensivei militare din Gaza în schimbul eliberării ostaticilor ținuți în captivitate de Hamas după atacul din 7 octombrie 2023.

Prima fază a acordului, care prevede eliberarea ostaticilor în viață și returnarea rămășițelor pământești ale ostaticilor decedați, este în curs de implementare.

Washingtonul a declarat că a informat garanții acordului de pace – printre care se numără Statele Unite, Egiptul, Qatarul și Turcia – cu privire la „încălcarea iminentă a armistițiului de către Hamas”.

Mișcarea palestiniană a dorit să-și consolideze controlul asupra Fâșiei Gaza, devastate de război, săptămâna aceasta printr-o campanie de represalii și execuții ale persoanelor suspectate că au colaborat cu Israelul.

Hamas a difuzat marți un videoclip care arată execuții sumare ale presupușilor „colaboratori” în plină stradă în orașul Gaza.