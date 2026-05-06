Tulpina de hantavirus care se transmite de la om la om, depistată la doi pasageri de pe vasul de croazieră MV Hondius

Doi turiști de la bordul vasului de croazieră MV Hondius au fost infectați cu o tulpină a hantavirusului care se poate transmite, în cazuri rare, între oameni, arată analizele făcute în Africa de Sud, potrivit Reuters.

Guvernul elvețian a declarat că un bărbat care s-a întors în țară după ce a fost pasager pe MV Hondius a fost infectat cu hantavirusul și era tratat la Zurich. Guvernul a afirmat că nu există niciun pericol pentru populația generală.

Un cuplu olandez și un cetățean german care se aflau pe navă au decedat, în timp ce un cetățean britanic se află la terapie intensivă în Africa de Sud. Olanda se pregătește să evacueze trei pacienți care se află la bord.

De la începutul epidemiei, Organizația Mondială a Sănătății a subliniat că riscul pentru publicul larg este scăzut.

Transmiterea de la om la om este rară

Oamenii se infectează de obicei cu hantavirus prin contactul cu rozătoare infectate sau cu urina, excrementele sau saliva animalelor. Transmiterea de la om la om este rară.

Totuși, s-a observat o răspândire limitată în rândul contactelor apropiate în cadrul unor focare anterioare cu tulpina Andes, care s-a răspândit în America de Sud, inclusiv în Argentina, unde a început croaziera în luna martie.

Testele efectuate de Institutul Național pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud au dezvăluit că tulpina Andes a fost cauza infecției la turista olandeză de 69 de ani, care a murit la Johannesburg, precum și la bărbatul britanic care se află încă internat acolo.

„Aceasta este singura tulpină cunoscută care provoacă transmiterea de la om la om, dar o astfel de transmitere este foarte rară și, așa cum s-a menționat anterior, are loc doar în urma unui contact foarte apropiat”, potrivit unui document al autorităților sud-africane văzut de Reuters.

Reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății din Africa de Sud a declarat că riscul transmiterii de la om la om este scăzut, în ciuda confirmării tulpinii Andes.



„Nu, nu schimbă evaluarea riscului deoarece… se transmite în principal atunci când cineva intră în contact cu un rozător infectat și chiar… de la om la om se transmite (doar) în cadrul unor contacte foarte, foarte strânse”, a declarat Shenaaz El-Halabi pentru Reuters.

Zeci de oameni monitorizați

62 de oameni care au intrat în contact cu persoanele purtătoare ale hantavirusului au fost identificați, inclusiv membri ai echipajului de zbor și personal medical, a anunțat Ministerul Sănătății din Africa de Sud.

Aceștia vor fi monitorizați până la expirarea perioadei de incubație și, până în prezent, niciuna nu a fost diagnosticată cu hantavirus.

Capul Verde urma să fie destinația finală a navei, dar această țară situată în largul Africii de Vest nu a permis navei să debarce pasagerii din cauza focarului.

Marți seara, Ministerul Sănătății din Spania a declarat că a fost solicitat de Organizația Mondială a Sănătății și de Uniunea Europeană să preia nava MV Hondius.

Semne de întrebare privind acostarea navei

Nava MV Hondius unde a izbucnit focarul de hantavirus, blocată de câteva zile în largul coastelor Capului Verde, cu aproape 150 de persoane la bord, urma să se îndrepte spre Spania, după ce Guvernul de la Madrid a dat undă verde ambarcațiunii să acosteze în Insulele Canare.

Postul public de televiziune spaniol TVE relatase miercuri că nava va acosta pe insula Tenerife, citând surse din cadrul Ministerului Sănătății.

Însă liderul arhipelagului spaniol, Fernando Clavijo, a declarat că se opune acestei măsuri și a solicitat o întâlnire urgentă cu prim-ministrul Pedro Sanchez.

Decizia aparține în ultimă instanță guvernului central, care are prioritate față de autoritățile regionale.

Evacuări de pe nava de croazieră

Între timp, Ministerul de Externe olandez a declarat că coordonează evacuarea a trei pacienți, dintre care unul de cetățenie olandeză, către Țările de Jos, unde li se vor asigura îngrijiri medicale.

„Toate eforturile vizează realizarea acestui lucru cât mai curând posibil”, a declarat ministerul.

„Detaliile exacte privind calendarul și logistica acestei operațiuni pot fi comunicate numai după ce vor fi stabilite definitiv”, a adăugat acesta.

Operatorul navei, Oceanwide Expeditions, a anunțat că transferul a trei pasageri de pe vasul de croazieră de lux este programat pentru miercuri dimineață, ora locală a Capului Verde.

Doi dintre acești pasageri prezintă simptome acute și vor fi transferați la centre medicale. Oceanwide Expeditions nu a precizat naționalitatea bolnavilor.

Ce este hantavirusul

Conform revistei medicale The Lancet, denumirea provine din zona râului Hantan din Coreea de Sud, unde virusul a fost identificat în anii 1970.

Hantavirusul este o familie de virusuri care provoacă două afecțiuni: una care afectează în principal plămânii și cealaltă care atacă rinichii. Prima beneficiază de cea mai mare atenție, deoarece are o rată de mortalitate ridicată, de aproximativ 40%.

Sindromul pulmonar cauzat de hantavirus, afecțiunea respiratorie, se întâlnește cel mai frecvent în America de Nord și de Sud.

Potrivit guvernului canadian, la nivel mondial se înregistrează aproximativ 200 de cazuri de boală pulmonară cauzată de hantavirus în fiecare an.

Simptome și tratament

Conform Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, hantavirusul se manifestă de obicei prin simptome asemănătoare gripei, precum oboseala și febra, la una până la opt săptămâni după expunere.

După patru până la zece zile, apar tusea, dificultățile de respirație și acumularea de lichid în plămâni.

CDC precizează că diagnosticarea în primele 72 de ore de la infectare este dificilă, astfel încât simptomele pot fi ușor confundate cu cele ale gripei.

Nu există un tratament specific pentru infecția cu hantavirus, astfel încât tratamentul se concentrează pe îngrijirea de susținere pentru tratarea simptomelor, inclusiv repaus și administrarea de lichide. Pacienții pot avea nevoie de asistență respiratorie, cum ar fi un ventilator.

Experții spun că expunerea la hantavirus poate fi redusă la minimum prin eliminarea rozătoarelor din zonele în care se află oamenii. Se recomandă, de asemenea, să se evite aspirarea sau măturarea excrementelor uscate, care pot împrăștia virusul.