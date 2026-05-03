Haos pe aeroporturile din SUA după închiderea gigantului american low-cost. Planul companiilor rivale pentru pasageri

Avioanele companiei Spirit Airlines sunt parcate pe pista Aeroportului Internațional Fort Lauderdale-Hollywood, pe 2 mai 2026. Credit line: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Sute de mii de pasageri au rămas fără curse programate după ce compania low-cost americană Spirit Airlines și-a suspendat toate zborurile începând de sâmbătă dimineață, potrivit Reuters.

Spirit Airlines a devenit prima companie aeriană din SUA care își încetează activitatea în ultimii aproape 25 de ani. Compania s-a închis din cauza scumpirii combustibilului pe fondul războiului cu Iranul. Aproximativ 15.000 de angajați și colaboratori sunt afectați de această măsură.

În urma prăbușirii operatorului, marii transportatori și autoritățile americane încearcă să gestioneze haosul creat de această închidere bruscă. Aceștia oferă locuri gratuite și limitează tarifele pentru pasagerii rămași fără zboruri.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că autorităţile şi companiile aeriene „fac tot posibilul” pentru a ajuta pasagerii afectaţi.

Operatori precum United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways și Southwest Airlines au introdus tarife plafonate pentru reprogramarea călătoriilor. Aceștia solicită dovada rezervării inițiale făcute la Spirit.

De asemenea, sunt oferite locuri gratuite pentru angajații companiei blocate, pentru ca aceștia să poată ajunge acasă.

Colapsul Spirit Airlines este primul de acest tip în SUA din ultimele două decenii pentru un operator de asemenea dimensiune. Anterior, compania deținea o cotă de piață de până la 5% din zborurile interne. Modelul său bazat pe tarife reduse a fost afectat după pandemie, pe fondul schimbării preferințelor pasagerilor către servicii mai confortabile.

Administrația condusă de Donald Trump a încercat să susțină compania cu un pachet de finanțare de 500 de milioane de dolari. Această finanțare ar fi trebuit să ajute compania să iasă din faliment, dar creditorii au respins propunerea.

Spirit Airlines avea programate peste 4.100 de zboruri interne între 1 și 15 mai, cu peste 800.000 de locuri disponibile. În luna februarie, compania transportase aproximativ 1,7 milioane de pasageri în SUA, dar cota sa de piață scăzuse la 3,9%.