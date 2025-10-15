Harry Potter aduce „dezbinare”: Cel mai izolat pub din Marea Britanie și-a anulat petrecerea de Halloween

Personalul de la The Old Forge, după ce pubul a fost redeschis. 10 august 2023. FOTO: The Old Forge CBS Ltd / SWNS / SWNS / Profimedia

Cel mai izolat pub din Marea Britanie a anulat petrecerea de Halloween de anul acesta, care avea ca tematică celebrul univers al romanului și filmului Harry Potter, după ce a acuzat că angajații săi s-au confruntat cu unele „reacții negative neadecvate”, relatează Sky News.

Pubul The Old Forge, din satul Inverie, aflat pe peninsula Knoydart din Ținuturile Scoțiene, a promovat evenimentul din 31 octombrie drept o noapte „fascinantă”, cu „magie și minuni vrăjitorești”.

Clienților li s-a promis o bere gratuită la sosirea la „Platforma 9 3/4”, înainte de „plecarea cu Hogwarts Express”.

După o aventură „prin pădurea fermecată până la sala mare”, oaspeții urmau să se bucure de „o extravaganță culinară”, inspirată din lumea lui Harry Potter și formată din patru feluri de mâncare.

Cu toate acestea, pubul și-a anulat planurile după ce tematica petrecerii sale s-a dovedit că a semănat „dezbinare”.

Autoarea seriei Harry Potter, J. K. Rowling, este o activistă pentru drepturile femeilor și este cunoscută pentru convingerile sale critice față de chestiunile referitoare la discriminarea de gen.

Într-o postare pe rețelele de socializare, The Old Forge a transmis: „Echipa de conducere a pubului a decis să anuleze petrecerea de Halloween din acest an. Întotdeauna a fost menită să fie doar o seară distractivă, dar, din păcate, folosirea lui Harry Potter ca temă s-a dovedit că a adus dezbinare, iar unii dintre angajații noștri au primit critici nejustificate ca urmare a acestui fapt”.

„Am crezut că este clar cum ne simțim în legătură cu drepturile tuturor, mai ales având în vedere sprijinul nostru recent pentru uimitoarele sărbători Knoydart Pride – planificasem, de asemenea, o strângere de fonduri pentru tinerii trans în acea seară. Orice supărare cauzată de alegerea temei noastre a fost cu siguranță neintenționată”, au precizat reprezentanții pubului.

Petrecerea pentru copii va avea loc conform planului, iar toate celelalte servicii din acea zi vor funcționa normal.

Cei care au reclamații au fost îndemnați să își exprime îngrijorările comitetului de conducere prin „canalele oficiale adecvate”.

Pubul a adăugat: „În cele din urmă, am dori să reiterăm faptul că pubul are grijă de toți membrii comunității noastre și le-am cere oamenilor să fie amabili și respectuoși unii cu alții și cu personalul nostru.”

Reprezentanții The Old Forge au refuzat să facă alte comentarii atunci când au fost contactați de postul britanic de televiziune.

Localul, deținut de comunitate, este renumit pentru faptul că este „cel mai îndepărtat pub” din Marea Britanie continentală.

Fără drumuri pe care mașinile să poată ajunge în sat sau să iasă de acolo, acesta poate fi accesat doar parcurgând 18 mile (29 de kilometri) pe jos sau traversând 7 mile pe mare.

Pubul oferea cândva o băutură gratuită drumeților care reușeau să ajungă acolo. Un drumeț ghinionist a fost nevoit să supraviețuiască o săptămână în „ultima mare sălbăticie” a Scoției, după ce s-a rătăcit în timpul călătoriei sale.