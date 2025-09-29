HARTĂ Cum s-a împărțit votul pe teritoriul Republicii Moldova. PAS ia peste 50% în municipiul Chișinău. Opoziția condusă de Dodon, victorie clară în Găgăuzia

Partidul Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova cu aproape 50% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare ale votului de duminică. Ele nu sunt finale întrucât mai sunt de numărat câteva secții de votare din diaspora.

Distribuția votului pe harta Moldovei arată că PAS a câștigat în cele mai multe regiuni, în timp ce „Blocul Patriotic”, alianță de opoziție care are printre lideri pe fostul președinte Igor Dodon, a câștigat în nordul țării, în regiunea autonomă Găgăuzia și în Transnistria.

Legendă: cu galben regiunile câștigate de PAS, cu roșu cele câștigate de „Blocul Patriotic”. Sursa: Agora.md

PAS a obținut 52,7% din voturile din municipiul Chișinău unde au votat aproape 400.000 de persoane, în timp ce „Blocul Patriotic” a luat 21,2%, iar blocul electoral „Alternativa”, din care face parte primarul Chișinăului Ion Ceban, a obținut 14,5%.

Victoria PAS este mai clară în suburbiile Chișinăului unde a obținut 61,1%, în timp ce „Blocul Patriotic” are 12,7% și „Alternativa” are 10,9%

Partidul de guvernământ a obținut procente importante și în regiunile Strășeni (63,1%), Călărași (59,3%), Hâncești (58%) și Nisporeni (57,5%).

Victorie clară pentru „Blocul Patriotic” în Găgăuzia

Alianța formată între Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), condus de Vladimir Voronin, și Partidul Viitorul Moldovei (PVM), condus de fostul premier Vasile Tarlev, a obținut o victoria clară în regiunea autonomă Găgăuzia, unde are 82,3% din voturi. Aici, PAS a obținut doar 3,2%.

„Blocul Patriotic” a câștigat și în Transnistria (51%), dar și în regiuni din nord precum Briceni (48,5%), Ocnița (52,2%), Dondușeni (48,2%) sau Edineț (42,5%).

PAS, pe cale să obțină majoritatea în Parlament

Proiecțiile realizate de Radio Europa Liberă și Agora.md arată că PAS ar urma să aibă 52 de mandate în următorul parlament, obținând astfel din nou majoritatea în legislativul cu 101 locuri.